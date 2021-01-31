https://ria.ru/20210131/deti-1595409992.html
Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве
Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве
Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:56
2021-01-31T20:56
2021-01-31T20:56
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии родителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.По ее словам, несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции."Ребят опросили, в законном порядке составили протоколы, ко всем вызваны родители. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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ольга ярославская, москва, происшествия