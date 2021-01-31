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Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве
Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве
Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:56
2021-01-31T20:56
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии родителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.По ее словам, несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции."Ребят опросили, в законном порядке составили протоколы, ко всем вызваны родители. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", - заключила омбудсмен.
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ольга ярославская, москва, происшествия

Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве

20:56 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии родителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Участие несовершеннолетних в сегодняшних акциях - единичные случаи. Сотрудники аппарата уполномоченного правам человека, которые дежурили сегодня, фактически не видели детей в местах, где проходили акции", - сказала Ярославская.

По ее словам, несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции.
"Ребят опросили, в законном порядке составили протоколы, ко всем вызваны родители. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", - заключила омбудсмен.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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