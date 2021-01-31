https://ria.ru/20210131/deti-1595409992.html

Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве

Омбудсмен рассказала об участии подростков в незаконной акции в Москве

Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:56

2021-01-31T20:56

2021-01-31T20:56

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случая участия несовершеннолетних в несогласованной акции в Москве в воскресенье единичны, несколько ребят были опрошены в отделениях полиции в присутствии родителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.По ее словам, несколько несовершеннолетних были доставлены в отделения полиции."Ребят опросили, в законном порядке составили протоколы, ко всем вызваны родители. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия