https://ria.ru/20210131/beremennost-1595344887.html
Британка девять месяцев носила накладной живот, чтоб удержать мужчину
Британка девять месяцев носила накладной живот, чтоб удержать мужчину
В Великобритании женщина в течение девяти месяцев притворялась беременной, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком. Об этом сообщает The Daily Mirror. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:05
2021-01-31T11:05
2021-01-31T11:47
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Великобритании женщина в течение девяти месяцев притворялась беременной, пытаясь сохранить отношения с молодым человеком. Об этом сообщает The Daily Mirror. Британка Жаклин Макгоуэн носила накладной живот, таким образом обманывая не только бывшего возлюбленного, но и его семью. Она отправляла его матери фальшивые снимки УЗИ и даже придумала имя будущему ребенку, а также обсуждала возможные сроки родов.Однако позднее окружение женщины стало замечать за ней странное поведение. Сначала Макгоуэн запретила отцу ребенка посещать с ней врача, а затем заявила, что не разрешит ему участвовать в жизни сына. При этом Макгоуэн просила мать экс-возлюбленного принять участие в воспитании внука. В конечном счете женщина сообщила брату экс-возлюбленного, что это на самом деле его ребенок.Выступая в суде, британка со второго раза признала свою вину, однако приговор ей пока не вынесли.
https://ria.ru/20210130/sepsis-1595319567.html
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