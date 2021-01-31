Белорусские СМИ сообщили о задержании в центре Минска нескольких человек
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов задерживают людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что днем в воскресенье в Минске задержаны несколько человек, причины не уточняются.
"Днем в воскресенье на проспекте Независимости задержали несколько человек", - сообщил новостной сайт tut.by со ссылкой на информацию, полученную от очевидцев.
В частности, согласно сообщению, задержания происходили в районе Центрального универсама и McDonald"s, на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. "Люди без символики, просто шли", — приводит сайт слова очевидца.
Местные Telegram-каналы, сообщая о задержаниях в этом районе, предполагают, что они могут быть связаны с обсуждавшейся в закрытых чатах акцией днем в центре Минска.
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" также сообщил, что в воскресенье в Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky) и сопровождавшие ее два человека.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу этих сообщений.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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