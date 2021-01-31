https://ria.ru/20210131/belorussiya-1595379413.html

Белорусские СМИ сообщили о задержании в центре Минска нескольких человек

Белорусские СМИ сообщили о задержании в центре Минска нескольких человек

Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что днем в воскресенье в Минске задержаны несколько человек, причины не уточняются. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:00

2021-01-31T16:00

2021-01-31T16:00

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что днем в воскресенье в Минске задержаны несколько человек, причины не уточняются."Днем в воскресенье на проспекте Независимости задержали несколько человек", - сообщил новостной сайт tut.by со ссылкой на информацию, полученную от очевидцев.В частности, согласно сообщению, задержания происходили в районе Центрального универсама и McDonald"s, на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. "Люди без символики, просто шли", — приводит сайт слова очевидца.Местные Telegram-каналы, сообщая о задержаниях в этом районе, предполагают, что они могут быть связаны с обсуждавшейся в закрытых чатах акцией днем в центре Минска.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" также сообщил, что в воскресенье в Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky) и сопровождавшие ее два человека.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу этих сообщений.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210129/belorussiya-1595078041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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