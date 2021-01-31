В Барнауле на несогласованной акции задержали 85 человек
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Восемьдесят пять участников несогласованного мероприятия задержали в Барнауле, в акции приняли участие 250 человек, сообщают в МВД по Алтайскому краю.
"Сегодня, 31 января в г. Барнауле проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 250 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан", - говорится в сообщении.
Также правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" добавляет со ссылкой на МВД, что троих человек задержали во втором по величине городе региона Бийске.
"В Бийске было задержано 3 человека", - сказано в тексте.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".