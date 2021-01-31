https://ria.ru/20210131/barnaul-1595380446.html

В Барнауле на несогласованной акции задержали 85 человек

В Барнауле на несогласованной акции задержали 85 человек

Восемьдесят пять участников несогласованного мероприятия задержали в Барнауле, в акции приняли участие 250 человек, сообщают в МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:06

2021-01-31T16:06

2021-01-31T16:06

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

бийск

барнаул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365996_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_305665fb6da06abc4478a9959a6d110d.jpg

БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Восемьдесят пять участников несогласованного мероприятия задержали в Барнауле, в акции приняли участие 250 человек, сообщают в МВД по Алтайскому краю.Также правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" добавляет со ссылкой на МВД, что троих человек задержали во втором по величине городе региона Бийске.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31-го января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/matrosskaya-tishina-1595377761.html

новосибирск

бийск

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, бийск, барнаул, происшествия