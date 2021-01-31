В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пенсионерки на незаконной акции
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейские ищут тех, кто распространил фейковую информацию про "избиение" пенсионерки на несогласованной акции в Иркутске, сообщается на сайте областного МВД.
В воскресенье в соцсетях появилась информация, что в Иркутске якобы избили пожилую женщину, которая была активной участницей несогласованной акции. По информации в соцсетях, ей потребовалась скорая помощь.
"В настоящее время полиция принимает меры по установлению лиц, которые намеренно распространяют эту фейковую информацию", - говорится в сообщении.
Как сообщает МВД, пенсионерка действительно присутствовала на несогласованной акции, где "выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала на принятие в отношении нее мер по задержанию". Как отметили в ведомстве, полицейские не реагировали на слова женщины. "Видя это, женщина умышленно легла на землю. Этот момент был зафиксирован во время одной из видео трансляций присутствующим блогером. На видео отчетливо видно, что к пенсионерке физического воздействия не применялось", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в сложившейся ситуации полицейские незамедлительно вызвали бригаду медиков. "Врачи осмотрели пациента, после чего ее из автомобиля скорой помощи забрал собственный сын. От госпитализации она отказалась и уехала домой", - подчеркнули в МВД.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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