https://ria.ru/20210131/avto-1595348631.html

В центре Москвы выборочно проверяют автомобили такси и каршеринга

В центре Москвы выборочно проверяют автомобили такси и каршеринга

Правоохранители в центре Москвы, где планируется проведение несогласованной акции, выборочно проверяют автомобили, в первую очередь, такси и каршеринг, просят... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:50

2021-01-31T11:50

2021-01-31T11:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители в центре Москвы, где планируется проведение несогласованной акции, выборочно проверяют автомобили, в первую очередь, такси и каршеринг, просят документы у пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.Автомобили такси и каршеринга, движущееся в сторону Лубянки по Мясницкой улице, тщательно осматривают сотрудники полиции. Документы проверяют у водителей и пассажиров, проверяют содержание бардачка.Как передает корреспондент РИА Новости, пешеходы могут попасть на Мясницкую, только если живут и работают на ней, движение автомобилей, в свою очередь, производится без помех.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия