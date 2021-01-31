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В центре Москвы выборочно проверяют автомобили такси и каршеринга
В центре Москвы выборочно проверяют автомобили такси и каршеринга
Правоохранители в центре Москвы, где планируется проведение несогласованной акции, выборочно проверяют автомобили, в первую очередь, такси и каршеринг, просят... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:50
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москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители в центре Москвы, где планируется проведение несогласованной акции, выборочно проверяют автомобили, в первую очередь, такси и каршеринг, просят документы у пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.Автомобили такси и каршеринга, движущееся в сторону Лубянки по Мясницкой улице, тщательно осматривают сотрудники полиции. Документы проверяют у водителей и пассажиров, проверяют содержание бардачка.Как передает корреспондент РИА Новости, пешеходы могут попасть на Мясницкую, только если живут и работают на ней, движение автомобилей, в свою очередь, производится без помех.
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РИА Новости
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москва, происшествия

В центре Москвы выборочно проверяют автомобили такси и каршеринга

11:50 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль каршеринга на улице Москвы
Автомобиль каршеринга на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители в центре Москвы, где планируется проведение несогласованной акции, выборочно проверяют автомобили, в первую очередь, такси и каршеринг, просят документы у пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили такси и каршеринга, движущееся в сторону Лубянки по Мясницкой улице, тщательно осматривают сотрудники полиции. Документы проверяют у водителей и пассажиров, проверяют содержание бардачка.
Как передает корреспондент РИА Новости, пешеходы могут попасть на Мясницкую, только если живут и работают на ней, движение автомобилей, в свою очередь, производится без помех.
 
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