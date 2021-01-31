https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html

Названы знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты

Названы знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты

Журналистка и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты и практически сразу раскрывают тайны других,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T06:24

2021-01-31T06:24

2021-01-31T06:24

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты и практически сразу раскрывают тайны других, причем часто делают это непреднамеренно, сообщает Pinkvilla.Овнов не волнуют секреты. Они не воспринимают их всерьез, а из-за импульсивного и взрывного характера не задумываясь могут открыто рассказать чужие тайны.Близнецы — те еще болтуны. Представители этого знака коммуникативные и веселые люди, у которых много друзей. Их любовь к общению настолько велика, что они могут и не заметить, как выдадут большой секрет. Девы склонны слишком сильно погружаться в жизнь близких им людей. Представители этого знака уверены в том, что лучше всех знают, что правильно для вас. Поэтому если они посчитают, что поделиться вашим секретом с другими, поможет решить какие-то проблемы, без колебаний сделают это. Хотя Скорпионы загадочные и скрытные, и знают цену секретам, они все равно могут выболтать ваши тайны посторонними, если это удобно или выгодно для них. Поэтому Скорпионам не следует доверять важную или личную информацию.Стрельцы — честные и резкие. У представителей этого знака есть привычка говорить людям только правду. Поэтому чтобы доказать свою открытость, Стрельцы могут рассказать ваш секрет. Но сразу же пожалеют об этом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/astrolog-1591418085.html

https://ria.ru/20201115/goroskop-1584510550.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры