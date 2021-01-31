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https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html
Названы знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты
Названы знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты
Журналистка и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты и практически сразу раскрывают тайны других,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:24
2021-01-31T06:24
культура
знаки зодиака
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новости культуры
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты и практически сразу раскрывают тайны других, причем часто делают это непреднамеренно, сообщает Pinkvilla.Овнов не волнуют секреты. Они не воспринимают их всерьез, а из-за импульсивного и взрывного характера не задумываясь могут открыто рассказать чужие тайны.Близнецы — те еще болтуны. Представители этого знака коммуникативные и веселые люди, у которых много друзей. Их любовь к общению настолько велика, что они могут и не заметить, как выдадут большой секрет. Девы склонны слишком сильно погружаться в жизнь близких им людей. Представители этого знака уверены в том, что лучше всех знают, что правильно для вас. Поэтому если они посчитают, что поделиться вашим секретом с другими, поможет решить какие-то проблемы, без колебаний сделают это. Хотя Скорпионы загадочные и скрытные, и знают цену секретам, они все равно могут выболтать ваши тайны посторонними, если это удобно или выгодно для них. Поэтому Скорпионам не следует доверять важную или личную информацию.Стрельцы — честные и резкие. У представителей этого знака есть привычка говорить людям только правду. Поэтому чтобы доказать свою открытость, Стрельцы могут рассказать ваш секрет. Но сразу же пожалеют об этом.
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знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты

06:24 31.01.2021
 
© Depositphotos / stockassoДевушки делятся секретами
Девушки делятся секретами - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые не умеют хранить секреты и практически сразу раскрывают тайны других, причем часто делают это непреднамеренно, сообщает Pinkvilla.
Овнов не волнуют секреты. Они не воспринимают их всерьез, а из-за импульсивного и взрывного характера не задумываясь могут открыто рассказать чужие тайны.
Близнецы — те еще болтуны. Представители этого знака коммуникативные и веселые люди, у которых много друзей. Их любовь к общению настолько велика, что они могут и не заметить, как выдадут большой секрет.
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Девы склонны слишком сильно погружаться в жизнь близких им людей. Представители этого знака уверены в том, что лучше всех знают, что правильно для вас. Поэтому если они посчитают, что поделиться вашим секретом с другими, поможет решить какие-то проблемы, без колебаний сделают это.
Хотя Скорпионы загадочные и скрытные, и знают цену секретам, они все равно могут выболтать ваши тайны посторонними, если это удобно или выгодно для них. Поэтому Скорпионам не следует доверять важную или личную информацию.
Стрельцы — честные и резкие. У представителей этого знака есть привычка говорить людям только правду. Поэтому чтобы доказать свою открытость, Стрельцы могут рассказать ваш секрет. Но сразу же пожалеют об этом.
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