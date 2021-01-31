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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210131/armeniya-1595323733.html
Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T00:49
2021-01-31T04:50
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции страны Рубен МеликянВ четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации "Камк" (Воля) Ваагна Чахаляна.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
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никол пашинян, армения, в мире

Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении

00:49 31.01.2021 (обновлено: 04:50 31.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване
Полицейские и участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции страны Рубен Меликян
В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.
В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации "Камк" (Воля) Ваагна Чахаляна.
"Четверых задержанных отпустили. Акопкохян еще остается под стражей. Завтра в 16.00 (15.00 мск - ред.) зачитают постановление по его делу. До 16.00 он останется под стражей", - сказал правозащитник.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:15Ситуация в Нагорном Карабахе
Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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