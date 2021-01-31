https://ria.ru/20210131/armeniya-1595323733.html

Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении

Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении

Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T00:49

2021-01-31T00:49

2021-01-31T04:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Суд в Ереване освободил четверых из пяти оппозиционеров, которых власти подозревают в попытке захвата здания правительства Армении, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции страны Рубен МеликянВ четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации "Камк" (Воля) Ваагна Чахаляна.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://ria.ru/20210111/miting-1592561623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире