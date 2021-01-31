Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:49 31.01.2021 (обновлено: 04:50 31.01.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией.
В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В рамках дела правоохранители задержали известного советского боксера, чемпиона мира и Европы Исраела Акопкохяна, экс-депутата парламента Арагаца Ахояна, организаторов акции протеста Аршака Закаряна и Тиграна Чобаняна, основателя общественной организации "Камк" (Воля) Ваагна Чахаляна.
"Четверых задержанных отпустили. Акопкохян еще остается под стражей. Завтра в 16.00 (15.00 мск - ред.) зачитают постановление по его делу. До 16.00 он останется под стражей", - сказал правозащитник.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.