В несогласованной акции в Чебоксарах приняли участие 50 человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Пятьдесят человек приняли участие в несогласованной акции в Чебоксарах в воскресенье, 32 человека доставлены в отделы полиции, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
МВД по Чувашии ранее предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях и предупредило, что все попытки организации и проведения подобных акций, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
"В несанкционированном мероприятии, которое проходило сегодня, 31 января, в городе Чебоксары, приняли участие 50 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 32 гражданина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены общественного совета при региональном МВД выступили в качестве общественных наблюдателей на несогласованной акции. "В Чебоксарах полиция вежливо и корректно предупреждала граждан о недопустимости участия в несанкционированных акциях. Сотрудники органов внутренних дел и дружинники рассказывали об ответственности за нарушение законодательства и просили отказаться от участия в несогласованном мероприятии", - отметили представители общественного совета.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".