https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595397019.html

В несогласованной акции в Чебоксарах приняли участие 50 человек

В несогласованной акции в Чебоксарах приняли участие 50 человек

Пятьдесят человек приняли участие в несогласованной акции в Чебоксарах в воскресенье, 32 человека доставлены в отделы полиции, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:20

2021-01-31T18:20

2021-01-31T18:20

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Пятьдесят человек приняли участие в несогласованной акции в Чебоксарах в воскресенье, 32 человека доставлены в отделы полиции, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.МВД по Чувашии ранее предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях и предупредило, что все попытки организации и проведения подобных акций, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.Отмечается, что члены общественного совета при региональном МВД выступили в качестве общественных наблюдателей на несогласованной акции. "В Чебоксарах полиция вежливо и корректно предупреждала граждан о недопустимости участия в несанкционированных акциях. Сотрудники органов внутренних дел и дружинники рассказывали об ответственности за нарушение законодательства и просили отказаться от участия в несогласованном мероприятии", - отметили представители общественного совета.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595380604.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия