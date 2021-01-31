В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
"По моим наблюдениям, сегодня в акции принимала участие именно молодёжь - лет до 25. Людей среднего возраста редко встречала. Свежая цифра на 17.50 (15.50 мск) - 128 задержанных, из них 16 – несовершеннолетние", - написала Сударенко в своем Instagram.
Сегодня сложно оценить количество участников несогласованной акции, уточнила она. Пришедших к памятнику Курчатову - не более 500, потом во время шествия часть людей сворачивала и шла по своим делам, часть присоединялась, пояснила Сударенко. "Думаю, в пиковые моменты было 1000 или чуть больше участников", - отметила она.
Также, по мнению омбудсмена, особенностью сегодняшнего мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп.
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".