https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595387888.html

В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек

В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек

Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:08

2021-01-31T17:08

2021-01-31T17:08

россия

гумвд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.Сегодня сложно оценить количество участников несогласованной акции, уточнила она. Пришедших к памятнику Курчатову - не более 500, потом во время шествия часть людей сворачивала и шла по своим делам, часть присоединялась, пояснила Сударенко. "Думаю, в пиковые моменты было 1000 или чуть больше участников", - отметила она.Также, по мнению омбудсмена, особенностью сегодняшнего мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп.В пресс-службе ГУМВД России по региону отказались сегодня комментировать информацию о количестве участников и задержанных на акции в Челябинске.В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595383192.html

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россия, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, челябинск