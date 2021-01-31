Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595387888.html
В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек
В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек
Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:08
2021-01-31T17:08
россия
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595363655_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c5fe5043981f1b450e34e1ed91b2ecae.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.Сегодня сложно оценить количество участников несогласованной акции, уточнила она. Пришедших к памятнику Курчатову - не более 500, потом во время шествия часть людей сворачивала и шла по своим делам, часть присоединялась, пояснила Сударенко. "Думаю, в пиковые моменты было 1000 или чуть больше участников", - отметила она.Также, по мнению омбудсмена, особенностью сегодняшнего мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп.В пресс-службе ГУМВД России по региону отказались сегодня комментировать информацию о количестве участников и задержанных на акции в Челябинске.В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595383192.html
россия
новосибирск
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595363655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c045d45a4e937decfdfb2090620d6f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, челябинск

В Челябинске на несогласованной акции задержали более ста человек

17:08 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов н
Сотрудники правоохранительных органов н - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 16 несовершеннолетних были задержаны в воскресенье при проведении несогласованной акции в Челябинске, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

"По моим наблюдениям, сегодня в акции принимала участие именно молодёжь - лет до 25. Людей среднего возраста редко встречала. Свежая цифра на 17.50 (15.50 мск) - 128 задержанных, из них 16 – несовершеннолетние", - написала Сударенко в своем Instagram.

Сегодня сложно оценить количество участников несогласованной акции, уточнила она. Пришедших к памятнику Курчатову - не более 500, потом во время шествия часть людей сворачивала и шла по своим делам, часть присоединялась, пояснила Сударенко. "Думаю, в пиковые моменты было 1000 или чуть больше участников", - отметила она.
Также, по мнению омбудсмена, особенностью сегодняшнего мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 16:29
На несогласованной акции в Краснодаре задержали несколько человек
В пресс-службе ГУМВД России по региону отказались сегодня комментировать информацию о количестве участников и задержанных на акции в Челябинске.
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГУМВДАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскЧелябинск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
14:28В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
14:26Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
14:26СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального
14:25В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы
14:22Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению
14:22Путин призвал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
Лента новостейМолния