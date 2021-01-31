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В Москве закрыли станцию метро "Сокольники"
В Москве закрыли станцию метро "Сокольники"
По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход, сообщает дептранс Москвы в своем... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:52
2021-01-31T13:52
2021-01-31T14:27
"сокольники"
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале."Мосметро: По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию "Сокольники". На вход и выход станция закрыта", - говорится в сообщении.
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"сокольники", москва