https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595363175.html

В Москве закрыли станцию метро "Сокольники"

В Москве закрыли станцию метро "Сокольники"

По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход, сообщает дептранс Москвы в своем... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:52

2021-01-31T13:52

2021-01-31T14:27

"сокольники"

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию московского метро "Сокольники", она закрыта на вход и выход, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале."Мосметро: По требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию "Сокольники". На вход и выход станция закрыта", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"сокольники", москва