https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595358039.html

В Омске прошла несогласованная акция

В Омске прошла несогласованная акция

Нескольких участников несогласованной акции задержали в Омске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:07

2021-01-31T13:07

2021-01-31T13:07

омон россии

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

эдуард успенский

омская область

омск

дзержинский

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ОМСК, 31 янв - РИА Новости. Нескольких участников несогласованной акции задержали в Омске, передает корреспондент РИА Новости.Первая несогласованная акция сторонников Алексея Навального состоялась в Омске 23 января. За два дня до акции 31 января прокуратура Омской области предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных мероприятиях. Кроме того, в Омской области продлили до 1 марта режим повышенной готовности, предполагающий запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.Несмотря на это, люди приехали на Ленинградскую площадь к магазину "Жемчужина", но этот участок площади и подходы к нему уже были оцеплены полицией и сотрудниками ОМОН. На этом же месте участники несогласованных акций собирались неделю назад.Спустя 10 минут после начала полиция задержала нескольких человек, в их числе был один из организаторов шествия в Омске, он пришел на акцию с мегафоном. Через 17 минут участники акции покинули Ленинградскую площадь и направились вдоль проспекта Карла Маркса в сторону улицы Ленина, однако изменили маршрут и вместо Юбилейного моста, как было неделю назад, прошли по Комсомольскому мосту через сквер Дзержинского у мэрии Омска и направились на Соборную площадь. На протяжении всего шествия стояли полицейские, сами демонстранты вели себя спокойно, периодически выкрикивали лозунги и махали автомобилям, проезжающим мимо. Соборная площадь была заранее оцеплена сотрудниками ОМОН, а Успенский собор закрыт для посетителей.Сотрудники полиции информировали людей о том, что шествие не согласовано с властями, и призывали присутствующих разойтись. Но участники акции, оттесненные к собору, сначала делали селфи и фотографировали друг друга лежа на снегу напротив ОМОНа, а затем аплодисментами попытались заглушить предупреждения полиции.Некоторые принесли с собой плакаты в поддержку Навального, их было значительно меньше, чем на прошлой акции.Спустя час после того, как демонстранты пришли к Успенскому собору, начались задержания, демонстранты оказывали сопротивление. Два раза кто-то из толпы демонстрантов кинул снежки в сотрудников ОМОНа, которые вели задержанных к автозаку, однако на провокацию никто не отреагировал.В ходе задержаний ОМОН оттеснили демонстрантов от храма к церковной лавке. Демонстранты пытались стеной встать перед ОМОНом, но силовики раздробили их на мелкие группы. Через два с половиной часа после начала акции ОМОНу удалось очистить Соборную площадь от протестующих, все они оказались оттеснены к автобусной остановке "Кинотеатр "Маяковский", на площадь никого не пускали, вся Соборная площадь была оцеплена. Также оцепление выставили у мэрии Омска.К 14.40 по местному времени на остановке "Кинотеатр "Маяковский" осталась небольшая группа молодых людей, не более 100 человек. Организаторы шествия в соцсетях призвали всех "мирно разойтись", после чего участники акции начали расходиться. Акция продлилась 2 часа 40 минут. Официальных данных о числе участников акции и задержанных пока нет.По данным Гидрометеоцентра, в Омске 31 января в 12.00 было 8,2 градуса мороза.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/navalnyy-1595287483.html

https://ria.ru/20210131/protesty-1595357274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/metro-1595356272.html

омская область

омск

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, эдуард успенский, омская область, омск, дзержинский