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В Екатеринбурге на несогласованной акции задержали 32 человека
В Екатеринбурге на несогласованной акции задержали 32 человека
Правоохранители, по предварительным данным, задержали 32 человека на несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили журналистам в воскресенье в министерстве... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:38
2021-01-31T12:00
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители, по предварительным данным, задержали 32 человека на несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили журналистам в воскресенье в министерстве общественной безопасности Свердловской области.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга. Затем колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Собравшиеся там скандировали лозунги, некоторые были с плакатами. Представители правоохранительных органов предупредили участников, что акция не согласована, и дали им 10 минут на то, чтобы разойтись. В итоге колонна двинулась к киноконцертному театру "Космос".Прошлая несогласованная акция состоялась в центре Екатеринбурга 23 января. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.В других российских городах 23 января также уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595346388.html
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В Екатеринбурге на несогласованной акции задержали 32 человека

11:38 31.01.2021 (обновлено: 12:00 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге
Участница несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Правоохранители, по предварительным данным, задержали 32 человека на несогласованной акции в Екатеринбурге, сообщили журналистам в воскресенье в министерстве общественной безопасности Свердловской области.
"По предварительным данным МОБа, правоохранители задержали 32 человека. По уточненной на данный момент информации, (в акции принимают участие - ред.) 2,3 тысячи человек", - сказали в министерстве.
Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга. Затем колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Собравшиеся там скандировали лозунги, некоторые были с плакатами. Представители правоохранительных органов предупредили участников, что акция не согласована, и дали им 10 минут на то, чтобы разойтись. В итоге колонна двинулась к киноконцертному театру "Космос".
Прошлая несогласованная акция состоялась в центре Екатеринбурга 23 января. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.
Территория у метро Чистые пруды - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
11:29
СМИ сообщили о первых задержаниях в Москве перед несогласованной акцией
В других российских городах 23 января также уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Екатеринбург
 
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