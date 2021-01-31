https://ria.ru/20210131/aktsii-1595380939.html

В Самаре задержали более 120 участников незаконной акции

В Самаре задержали более 120 участников незаконной акции

Около 300 человек приняли участие в воскресенье в несогласованной акции в Самаре, 123 человека задержаны, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:11

2021-01-31T16:11

2021-01-31T16:11

омон россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

самара

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365974_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_f6def6d04cc4e0171e4f18b216935b15.jpg

САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в воскресенье в несогласованной акции в Самаре, 123 человека задержаны, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее сообщалось, что в Самаре несогласованная акция прошла у культурно-развлекательного центра "Звезда". Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.Несколько человек также собрались в Самаре в сквере Устинова недалеко от площади Славы, где находится здание облправительства. Через некоторое время участников несогласованной акции из сквера вытеснил ОМОН, начались задержания. Участники акции побежали по улице Ярмарочной, затем по улице Садовой. За ними бежал ОМОН, прошли единичные задержания.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/gaz-1595369743.html

https://ria.ru/20210131/navalnaya-1595367519.html

новосибирск

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, самара, происшествия