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В Самаре задержали более 120 участников незаконной акции
В Самаре задержали более 120 участников незаконной акции
Около 300 человек приняли участие в воскресенье в несогласованной акции в Самаре, 123 человека задержаны, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:11
2021-01-31T16:11
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
самара
происшествия
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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в воскресенье в несогласованной акции в Самаре, 123 человека задержаны, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее сообщалось, что в Самаре несогласованная акция прошла у культурно-развлекательного центра "Звезда". Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.Несколько человек также собрались в Самаре в сквере Устинова недалеко от площади Славы, где находится здание облправительства. Через некоторое время участников несогласованной акции из сквера вытеснил ОМОН, начались задержания. Участники акции побежали по улице Ярмарочной, затем по улице Садовой. За ними бежал ОМОН, прошли единичные задержания.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/gaz-1595369743.html
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омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, самара, происшествия

В Самаре задержали более 120 участников незаконной акции

16:11 31.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пионерской площади в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пионерской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в воскресенье в несогласованной акции в Самаре, 123 человека задержаны, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Самаре несогласованная акция прошла у культурно-развлекательного центра "Звезда". Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.
Несколько человек также собрались в Самаре в сквере Устинова недалеко от площади Славы, где находится здание облправительства. Через некоторое время участников несогласованной акции из сквера вытеснил ОМОН, начались задержания. Участники акции побежали по улице Ярмарочной, затем по улице Садовой. За ними бежал ОМОН, прошли единичные задержания.
"Сегодня, 31 января 2021 года, в Самаре проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 300 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 123 гражданина", - говорится в сообщении.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 14:43
СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 14:29
На несанкционированной акции в Москве задержали Юлию Навальную
 
ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскСамараПроисшествия
 
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