https://ria.ru/20210131/aktsii-1595373660.html

В большинстве городов Урала и Приволжья завершились незаконные акции

В большинстве городов Урала и Приволжья завершились незаконные акции

Несогласованные акции прошли в воскресенье в крупных городах Урала и Приволжья, в некоторых городах они переросли в шествия по центральным улицам, в ряде... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:17

2021-01-31T15:17

2021-01-31T15:17

омон россии

нижний новгород

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

новосибирск

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несогласованные акции прошли в воскресенье в крупных городах Урала и Приволжья, в некоторых городах они переросли в шествия по центральным улицам, в ряде населенных пунктов правоохранители задерживали участников, передают корреспонденты РИА Новости.УралВ Екатеринбурге в несогласованной акции, по предварительным данным, приняли участие 2,3 тысячи человек, правоохранители задержали 32 человек, сообщили журналистам в воскресенье в министерстве общественной безопасности Свердловской области.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга. Затем колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Собравшиеся там скандировали лозунги. Некоторые были с плакатами. Правоохранительные органы в мегафоны предупредили участников, что акция не согласована, и дали им 10 минут на то, чтобы разойтись. В итоге колонна двинулась к киноконцертному театру "Космос", частично они шли по льду городского пруда, частично по набережной.На пути к театру по колонне прошла информация, что площадь возле "Космоса" перекрыта, поэтому люди повернули обратно и пошли к улице Вайнера, часть людей отправилась в сторону улицы Карла Либкнехта, еще часть - на улицу 8 Марта. По пути колонны разбились на отдельные группы и поредели.В Челябинске несогласованная акция началась в центре города, люди собрались около памятника Курчатову на проспекте Ленина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, акция началась около 12.00 (10.00 мск), в настоящее время около 10 человек были задержаны.ПриволжьеНесогласованная акция в Уфе началась на площади перед ДК "Юбилейный". Затем люди, как передает корреспондент РИА Новости, прошли шествием до дома правительства республики. Полицейские предупреждали, что акция незаконная. Как передает корреспондент РИА Новости, во время шествия правоохранители задержали несколько человек, в том числе подростков и несколько пожилых людей.От дома правительства часть участников пошли к площади имени Салавата Юлаева. Там митингующие выкрикивали протестные лозунги, ОМОН и полиция задерживали участников. К 15.00 (13.00 мск) участники митинга на площади имени Салавата Юлаева в Уфе начали расходиться. При этом правоохранители остаются на месте.В Перми участники несогласованной акции собрались на аллее перед ДК Солдатова и двинулась вниз по Комсомольскому проспекту. По периметру площади находились сотрудники силовых структур в специализированной одежде, со щитами и дубинками. Полиция в громкоговорители предупреждала, что за участие в несанкционированном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. После чего сотрудники МВД выстроились "стеной" и полностью перекрыли Комсомольский проспект.Протестующие развернулись и направились по проспекту от центра Перми. Далее двигающаяся толпа была "разбита" на группы колоннами полиции, находившейся на смежных улицах. Часть участников направилась в центр по улице Куйбышева, другие в противоположную сторону. Несколько людей, выкрикивающих лозунги, более получаса стояли на пересечении улицы Чкалова и улицы Куйбышева, где происходили точечные задержания участников. Затем участники стали подтягиваться вблизи здания Законодательного собрания, однако движение было купировано колоннами правоохранителей. К зданию стянули транспорт с силовиками, улицу Попова и улицу Ленина местами перекрывали, блокируя движение участников. Часть из них небольшой группой прошла от сквера Дзержинского в направлении театральной площади. К ним двинулась полиция и друг за другом вывела и посадила в автобус несколько человек, передает корреспондент РИА Новости. Около 13.00 мск (15.00 местного времени) почти все участники акции уже разошлись, правоохранители пока остаются в различных точках центральных районов города. В пресс-службе краевой полиции пояснили, что пока "не располагают информацией для СМИ".В Казани участники несогласованной акции собрались на площади перед театром имени Камала, они иногда выкрикивали лозунги. Полицейский с мегафоном попытался предупредить собравшихся о незаконности акции, но они заглушили его речь криками. Полиция и спецподразделения оцепили площадь. Начались первые задержания.В течение 20 минут участников несогласованной акции вытеснили с площади, как передает корреспондент РИА Новости, были задержаны несколько человек. Часть собравшихся отправились по улице Право-Булачной в сторону Казанского Кремля. По пути следования на улицах Право-Булачной и Лево-Булачной участникам акции преграждали путь полицейские кордоны, большинство митингующих вынуждены были вернуться и разойтись.Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального началась в 12.00 в центре Нижнего Новгорода, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Участники акции собрались на главной пешеходной улице города Большой Покровской возле кинотеатра "Октябрь" и направились шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградили сотрудники ОМОН.Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся по разойтись. Буквально сразу начались задержания. Люди стали уходить на соседние улицы переулками.В Самаре несогласованная акция прошла у культурно-развлекательного центра "Звезда", на ней присутствовали сотрудники мэрии Самары, которые напоминали собравшимся, что мероприятие не согласовано, за участие в нем установлена административная ответственность, и просили всех разойтись. У КРЦ "Звезда" к корреспонденту РИА Новости подошел сотрудник полиции, переписал номер пресс-карты, паспортные данные, проверил редакционное задание и записал номер телефона, после чего попросил покинуть мероприятие, ссылаясь на отсутствие жилета с надписью "пресса". Однако позже корреспондента РИА Новости все же пропустили.Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались назвать общее количество участников акции и число задержанных на ней, не смогли прокомментировать акцию и в администрации города.Несколько человек также собрались в Самаре в сквере Устинова недалеко от площади Славы, где находится здание облправительства. Через некоторое время участников несогласованной акции из сквера вытеснил ОМОН, начались задержания. Участники акции побежали по улице Ярмарочной, затем по улице Садовой. За ними бежал ОМОН, прошли единичные задержания. Сейчас ОМОН находится около музея Алабина, но участников акций здесь пока нет.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595364838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sotsseti-1595364357.html

https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

нижний новгород

новосибирск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, самарская область, происшествия