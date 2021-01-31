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Полиция раздает маски пришедшим на незаконную акцию в Нижнем Новгороде
Полиция раздает маски пришедшим на незаконную акцию в Нижнем Новгороде
Сотрудницы полиции раздают маски участникам несогласованной акции в Нижнем Новгороде в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:22
2021-01-31T12:45
глеб никитин
алексей навальный
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Сотрудницы полиции раздают маски участникам несогласованной акции в Нижнем Новгороде в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального проходит с 12.00 в центре Нижнего Новгорода, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Участники акции собрались на главной пешеходной улице города Большой Покровской возле кинотеатра "Октябрь" и направились шествием к площади Минина. Организаторы акции запланировали пройти мимо памятника Минину возле Нижегородского кремля, затем по Верхневолжской набережной до здания нижегородского политеха, и по улице Минина вернуться к памятнику Минину.Сотрудники полиции призывают собравшихся разойтись, однако они не реагируют на обращения. Девушки-полицейские раздают пришедшим на акцию медицинские маски.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. Главное управление МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.В центре Нижнего Новгорода 23 января уже состоялась несогласованная акция, участие в которой, по данным городской администрации, приняли 1,5 тысячи человек.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/svanidze-1595351334.html
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глеб никитин, алексей навальный, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, нижегородская область, происшествия

Полиция раздает маски пришедшим на незаконную акцию в Нижнем Новгороде

12:22 31.01.2021 (обновлено: 12:45 31.01.2021)
 
© РИА НовостиСотрудницы полиции раздают маски пришедшим на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде
Сотрудницы полиции раздают маски пришедшим на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости
Сотрудницы полиции раздают маски пришедшим на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Сотрудницы полиции раздают маски участникам несогласованной акции в Нижнем Новгороде в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального проходит с 12.00 в центре Нижнего Новгорода, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Участники акции собрались на главной пешеходной улице города Большой Покровской возле кинотеатра "Октябрь" и направились шествием к площади Минина. Организаторы акции запланировали пройти мимо памятника Минину возле Нижегородского кремля, затем по Верхневолжской набережной до здания нижегородского политеха, и по улице Минина вернуться к памятнику Минину.
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Сотрудники полиции призывают собравшихся разойтись, однако они не реагируют на обращения. Девушки-полицейские раздают пришедшим на акцию медицинские маски.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. Главное управление МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
В центре Нижнего Новгорода 23 января уже состоялась несогласованная акция, участие в которой, по данным городской администрации, приняли 1,5 тысячи человек.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Глеб НикитинАлексей НавальныйНижний НовгородГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскНижегородская областьПроисшествия
 
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