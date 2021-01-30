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Зеленский рассказал о злости на Трампа
Зеленский рассказал о злости на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:01
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дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания.На вопрос журналиста: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?"При этом украинский лидер не уточнил причины, по которой держит обиду на экс-главу Белого дома.Ранее бывшего президента США заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера.
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский рассказал о злости на Трампа

19:01 30.01.2021 (обновлено: 22:12 30.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания.
На вопрос журналиста: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?"
"Немного", — ответил Зеленский.
При этом украинский лидер не уточнил причины, по которой держит обиду на экс-главу Белого дома.
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Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
Ранее бывшего президента США заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера.
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
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