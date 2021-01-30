https://ria.ru/20210130/zlost-1595296729.html

Зеленский рассказал о злости на Трампа

Зеленский рассказал о злости на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:01

2021-01-30T19:01

2021-01-30T22:12

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания.На вопрос журналиста: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?"При этом украинский лидер не уточнил причины, по которой держит обиду на экс-главу Белого дома.Ранее бывшего президента США заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

https://ria.ru/20201220/bayden-1590078545.html

сша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире