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Зеленский рассказал о злости на Трампа
Зеленский рассказал о злости на Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:01
2021-01-30T19:01
2021-01-30T22:12
дональд трамп
владимир зеленский
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в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что злится на Трампа. Анонс беседы опубликован в твиттере издания.На вопрос журналиста: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?"При этом украинский лидер не уточнил причины, по которой держит обиду на экс-главу Белого дома.Ранее бывшего президента США заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера.
https://ria.ru/20201220/bayden-1590078545.html
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, в мире