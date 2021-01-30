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Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи
Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:16
2021-01-30T14:12
россия
виталий милонов
лдпр
владимир жириновский
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи.По его словам, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, выходящих на несанкционированные акции. Большинство таких протестующих, как считает депутат, — неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию.Тем не менее Жириновский отметил, что публичные дома — не самый лучший вариант с точки зрения этики и морали. Поэтому лидер ЛДПР призвал власти уделить внимание воспитанию молодежи, в частности, помогать подросткам выбрать профессию.Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наличие наркотиков у несовершеннолетних при их задержании на несанкционированных митингах. По его мнению, незаконная уличная политика — идеальная среда для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных веществ.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как заявляла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу девять лет, всего на незаконных акциях в регионах было задержано порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве — около 70.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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россия, виталий милонов, лдпр, владимир жириновский, владимир колокольцев, общество

Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи

10:16 30.01.2021 (обновлено: 14:12 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи.
По его словам, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, выходящих на несанкционированные акции. Большинство таких протестующих, как считает депутат, — неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию.
"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат", — сказал политик в эфире радио "Комсомольская правда".
Тем не менее Жириновский отметил, что публичные дома — не самый лучший вариант с точки зрения этики и морали. Поэтому лидер ЛДПР призвал власти уделить внимание воспитанию молодежи, в частности, помогать подросткам выбрать профессию.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наличие наркотиков у несовершеннолетних при их задержании на несанкционированных митингах. По его мнению, незаконная уличная политика — идеальная среда для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных веществ.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как заявляла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу девять лет, всего на незаконных акциях в регионах было задержано порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве — около 70.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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