https://ria.ru/20210130/zhirinovskiy-1595242870.html

Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи

Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:16

2021-01-30T10:16

2021-01-30T14:12

россия

виталий милонов

лдпр

владимир жириновский

владимир колокольцев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи.По его словам, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, выходящих на несанкционированные акции. Большинство таких протестующих, как считает депутат, — неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию.Тем не менее Жириновский отметил, что публичные дома — не самый лучший вариант с точки зрения этики и морали. Поэтому лидер ЛДПР призвал власти уделить внимание воспитанию молодежи, в частности, помогать подросткам выбрать профессию.Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наличие наркотиков у несовершеннолетних при их задержании на несанкционированных митингах. По его мнению, незаконная уличная политика — идеальная среда для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных веществ.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как заявляла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу девять лет, всего на незаконных акциях в регионах было задержано порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве — около 70.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виталий милонов, лдпр, владимир жириновский, владимир колокольцев, общество