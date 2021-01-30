https://ria.ru/20210130/zelenskiy-1595264021.html

Зеленский оценил принятый Верховной радой закон о референдуме

Зеленский оценил принятый Верховной радой закон о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятый Верховной радой закон о референдуме и назвал его оружием людей для влияния на власть. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:11

2021-01-30T14:11

2021-01-30T14:11

верховная рада украины

владимир зеленский

юлия тимошенко

украина

в мире

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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятый Верховной радой закон о референдуме и назвал его оружием людей для влияния на власть."Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Вовсе не в обществе, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.По его словам, это страх "перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году, когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния"."А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем. Потому референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", - отметил глава государства.Парламент Украины принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования, такое решение во вторник поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Тимошенко назвала принятый парламентом закон о референдуме "плохим", так как обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур.Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет их в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

https://ria.ru/20210126/referendum-1594659263.html

https://ria.ru/20210127/ukraina-1594869395.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире