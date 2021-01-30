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Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире "Радио 1" перечислила продукты и блюда, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:59
2021-01-30T20:35
анжелика дюваль
здоровый образ жизни (зож)
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире "Радио 1" перечислила продукты и блюда, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак. Она пояснила, что во время сна организм восстанавливает затраченные в предыдущий день ресурсы, поэтому с утра необходимо пополнить запасы. "Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня", — рассказала Дюваль.Если же на завтрак будут продукты, содержащие сахар и дрожжи, например, хлеб из белой муки, а также красители и консерванты, как колбасные изделия, организм будет занят перевариванием тяжелой пищи вместо восполнения запасов полезных веществ, объяснила диетолог.Другой запретный продукт — кофе. По словам врача, он плох тем, что дает заряд только на короткий временной промежуток, после чего энергия идет на спад и наступает сонливость. "Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают", — подчеркнула Дюваль.Она добавила, что кофе может стать причиной лишнего веса, так как к вечеру из-за него открывается "яма желудка" и появляется сильное чувство голода.В качестве полезного завтрака врач назвала каши из круп, которые нужно варить, а также омлет или салат с куриной грудкой. Кроме того, можно съесть бутерброд на цельнозерновом хлебе. "Один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна", — подытожила Дюваль.
https://ria.ru/20210129/voda-1595174776.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/produkty-1594671314.html
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анжелика дюваль, здоровый образ жизни (зож), здоровье, общество

Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак

19:59 30.01.2021 (обновлено: 20:35 30.01.2021)
 
© ФотоЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире "Радио 1" перечислила продукты и блюда, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак.
"Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание", — заявила врач.
Она пояснила, что во время сна организм восстанавливает затраченные в предыдущий день ресурсы, поэтому с утра необходимо пополнить запасы.
"Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня", — рассказала Дюваль.
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Если же на завтрак будут продукты, содержащие сахар и дрожжи, например, хлеб из белой муки, а также красители и консерванты, как колбасные изделия, организм будет занят перевариванием тяжелой пищи вместо восполнения запасов полезных веществ, объяснила диетолог.
Другой запретный продукт — кофе. По словам врача, он плох тем, что дает заряд только на короткий временной промежуток, после чего энергия идет на спад и наступает сонливость.
"Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают", — подчеркнула Дюваль.
Она добавила, что кофе может стать причиной лишнего веса, так как к вечеру из-за него открывается "яма желудка" и появляется сильное чувство голода.
В качестве полезного завтрака врач назвала каши из круп, которые нужно варить, а также омлет или салат с куриной грудкой. Кроме того, можно съесть бутерброд на цельнозерновом хлебе.
"Один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна", — подытожила Дюваль.
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