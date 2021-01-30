https://ria.ru/20210130/zavtrak-1595304730.html

Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире "Радио 1" перечислила продукты и блюда, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:59

2021-01-30T19:59

2021-01-30T20:35

анжелика дюваль

здоровый образ жизни (зож)

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире "Радио 1" перечислила продукты и блюда, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак. Она пояснила, что во время сна организм восстанавливает затраченные в предыдущий день ресурсы, поэтому с утра необходимо пополнить запасы. "Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня", — рассказала Дюваль.Если же на завтрак будут продукты, содержащие сахар и дрожжи, например, хлеб из белой муки, а также красители и консерванты, как колбасные изделия, организм будет занят перевариванием тяжелой пищи вместо восполнения запасов полезных веществ, объяснила диетолог.Другой запретный продукт — кофе. По словам врача, он плох тем, что дает заряд только на короткий временной промежуток, после чего энергия идет на спад и наступает сонливость. "Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают", — подчеркнула Дюваль.Она добавила, что кофе может стать причиной лишнего веса, так как к вечеру из-за него открывается "яма желудка" и появляется сильное чувство голода.В качестве полезного завтрака врач назвала каши из круп, которые нужно варить, а также омлет или салат с куриной грудкой. Кроме того, можно съесть бутерброд на цельнозерновом хлебе. "Один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна", — подытожила Дюваль.

https://ria.ru/20210129/voda-1595174776.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/produkty-1594671314.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анжелика дюваль, здоровый образ жизни (зож), здоровье, общество