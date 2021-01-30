https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

МВД предупредило о задержаниях нарушителей порядка на незаконных акциях

МВД предупредило о задержаниях нарушителей порядка на незаконных акциях

МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:00

2021-01-30T15:00

2021-01-30T15:57

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк."В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка", — сказала Волк журналистам.Она подчеркнула, что нарушители порядка на таких мероприятиях будут задержаны и привлечены к ответственности. Как напомнила Волк, в российских регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий.Она подчеркнула, что провокаторы хотят разжечь столкновения между участниками акций и полицейскими. В свою очередь, МВД и другие правоохранительные органы сделают все необходимое, чтобы обеспечить общественный порядок."Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых", — заключила Волк.МВД России и Генпрокуратура не раз предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://ria.ru/20210129/moskva-1595214107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)