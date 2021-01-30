https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595313903.html

СЖР ожидает прояснения ситуации с задержанием главреда "Медиазоны"

СЖР ожидает прояснения ситуации с задержанием главреда "Медиазоны"

Союз журналистов России ожидает скорейшего объяснения по ситуации по задержанию главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова, а также действий для его РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:25

2021-01-30T21:25

2021-01-30T21:25

россия

сергей смирнов

союз журналистов россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Союз журналистов России ожидает скорейшего объяснения по ситуации по задержанию главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова, а также действий для его освобождения, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.Ранее глава СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией с задержанием Смирнова и обратился в центральный аппарат МВД за разъяснениями."Сейчас ожидаем скорейшего объяснения, что там произошло и как скоро будут действия предприняты, чтобы его ситуация была прояснена и как можно скорее коллега оказался на свободе", - сказал Шафир.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест до 30 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595277307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/protokol-1595311333.html

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россия, сергей смирнов, союз журналистов россии, москва, происшествия