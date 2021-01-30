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В Москве задержали главного редактора "Медиазоны"
В Москве задержали главного редактора "Медиазоны"
Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил, что его задержали. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:07
2021-01-30T14:07
2021-01-30T21:32
россия
сергей смирнов
происшествия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил, что его задержали."Да, задержали. Ничего не объяснили", — сказал он РИА Новости.По словам Смирнова, сейчас он едет в УВД."Ничего больше не могу сказать", — добавил главред.
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россия, сергей смирнов, происшествия
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил, что его задержали.
"Да, задержали. Ничего не объяснили", — сказал он РИА Новости.
По словам Смирнова, сейчас он едет в УВД.
"Ничего больше не могу сказать", — добавил главред.