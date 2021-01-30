https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595263569.html

В Москве задержали главного редактора "Медиазоны"

В Москве задержали главного редактора "Медиазоны"

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил, что его задержали. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:07

2021-01-30T14:07

2021-01-30T21:32

россия

сергей смирнов

происшествия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил, что его задержали."Да, задержали. Ничего не объяснили", — сказал он РИА Новости.По словам Смирнова, сейчас он едет в УВД."Ничего больше не могу сказать", — добавил главред.

россия

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2021

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россия, сергей смирнов, происшествия