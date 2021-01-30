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Задержанным у Вануату россиянам оказывают консульскую помощь
Задержанным у Вануату россиянам оказывают консульскую помощь
Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, предположительно, из Татарстана, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:08
2021-01-30T09:08
2021-01-30T12:48
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, предположительно, из Татарстана, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии (по совместительству в Вануату).Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах."Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются", — сказали в дипмиссии."Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут", — добавили в посольстве России.
https://ria.ru/20210128/karantin-1594953482.html
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