https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595237433.html

Задержанным у Вануату россиянам оказывают консульскую помощь

Задержанным у Вануату россиянам оказывают консульскую помощь

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, предположительно, из Татарстана, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:08

2021-01-30T09:08

2021-01-30T12:48

россия

вануату

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, предположительно, из Татарстана, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии (по совместительству в Вануату).Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах."Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются", — сказали в дипмиссии."Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут", — добавили в посольстве России.

https://ria.ru/20210128/karantin-1594953482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вануату, в мире