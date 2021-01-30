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Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:46
2021-01-30T04:46
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО.В настоящее время идет следствие. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html
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еврейская автономная область, происшествия

Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве

04:46 30.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО.
"По согласованию с прокурором ЕАО Заурбеком Джанхотовым органами регионального управления ФСБ проведена проверка, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела в отношении зампрокурора Ленинского района по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки)", - сообщает надзорное ведомство.
В настоящее время идет следствие. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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