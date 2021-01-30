https://ria.ru/20210130/vzyatochnichestvo-1595230772.html
Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:46
2021-01-30T04:46
2021-01-30T04:46
еврейская автономная область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:263:2708:1786_1920x0_80_0_0_e2de64b7985b93a1698c147adcb3ab9a.jpg
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО.В настоящее время идет следствие. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_f3ffbad0909ef4e1e7f319a7b8e6022c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврейская автономная область, происшествия