https://ria.ru/20210130/vzyatochnichestvo-1595230772.html

Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве

Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве

Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T04:46

2021-01-30T04:46

2021-01-30T04:46

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан, его подозревают в получения взятки, сообщает прокуратура ЕАО.В настоящее время идет следствие. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврейская автономная область, происшествия