https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595231751.html

Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку

Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку

Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Роман Исайкин задержан за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T05:32

2021-01-30T05:32

2021-01-30T05:32

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 янв — РИА Новости. Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Роман Исайкин задержан за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Источник отметил, что полковника юстиции Исайкина уволили с места службы.Исайкин, 1977 года рождения, с 1994 по 2004 года был сотрудником Государственной противопожарной службы МВД и МЧС России. С августа 2004 года поступил на службу в органы прокуратуры. С января 2011 года начал работу в СУСК РФ, в сентябре 2017 года назначен на должность замруководителя СУСК по Хабаровскому краю. В сентябре 2019 года стал замруководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Имеет награды: медали "За безупречную службу" I, II степени.

https://ria.ru/20210129/vzyatka-1595065350.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия