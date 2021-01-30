https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595231751.html
Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Роман Исайкин задержан за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T05:32
2021-01-30T05:32
2021-01-30T05:32
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 янв — РИА Новости. Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Роман Исайкин задержан за получение взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Источник отметил, что полковника юстиции Исайкина уволили с места службы.Исайкин, 1977 года рождения, с 1994 по 2004 года был сотрудником Государственной противопожарной службы МВД и МЧС России. С августа 2004 года поступил на службу в органы прокуратуры. С января 2011 года начал работу в СУСК РФ, в сентябре 2017 года назначен на должность замруководителя СУСК по Хабаровскому краю. В сентябре 2019 года стал замруководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Имеет награды: медали "За безупречную службу" I, II степени.
https://ria.ru/20210129/vzyatka-1595065350.html
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следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия