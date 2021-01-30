https://ria.ru/20210130/vladivostok-1595252771.html

Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге

Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге

Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге, принес публичные извинения, фигурант уголовного дела находится под подпиской о... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:03

2021-01-30T12:03

2021-01-30T13:30

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге, принес публичные извинения, фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Ранее в полиции сообщили, что 23 января, находясь в окружении людей, один из участников несогласованного митинга "из хулиганских побуждений запустил в воздух сигнальную ракету и скрылся". Его задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Также он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)."Фигурант уголовного дела о хулиганстве, стрелявший 23 января из светошумовой ракетницы в окружении людей, принес публичные извинения. Своими хулиганскими действиями правонарушитель мог причинить вред жизни и здоровью окружающих", - сообщила Сырова, добавив, что он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.На видео 21-летний житель Владивостока приносит извинения сотрудникам полиции. "Приношу извинения ОМОНу, Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону (на) несанкционированном митинге", - говорит фигурант уголовного дела.Ранее сообщалось, что в субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали. Позже он явился к следователям с повинной. Адвокат фигуранта отмечал, что тот публично извинился перед полицейским. Подозреваемого суд заключил под стражу.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОН. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html

https://ria.ru/20210130/protest-1595232716.html

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Извинения жителя Владивостока, стрелявшего из ракетницы на несогласованной акции Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге 23 января, принес извинения правоохранителям. 2021-01-30T12:03 true PT0M14S

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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия