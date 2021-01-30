Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/vladivostok-1595252771.html
Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге
Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге
Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге, принес публичные извинения, фигурант уголовного дела находится под подпиской о... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:03
2021-01-30T13:30
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595259581_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3e99bcc5964b6f8891cfcddcf73cfd9f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге, принес публичные извинения, фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Ранее в полиции сообщили, что 23 января, находясь в окружении людей, один из участников несогласованного митинга "из хулиганских побуждений запустил в воздух сигнальную ракету и скрылся". Его задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Также он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)."Фигурант уголовного дела о хулиганстве, стрелявший 23 января из светошумовой ракетницы в окружении людей, принес публичные извинения. Своими хулиганскими действиями правонарушитель мог причинить вред жизни и здоровью окружающих", - сообщила Сырова, добавив, что он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.На видео 21-летний житель Владивостока приносит извинения сотрудникам полиции. "Приношу извинения ОМОНу, Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону (на) несанкционированном митинге", - говорит фигурант уголовного дела.Ранее сообщалось, что в субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали. Позже он явился к следователям с повинной. Адвокат фигуранта отмечал, что тот публично извинился перед полицейским. Подозреваемого суд заключил под стражу.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОН. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html
https://ria.ru/20210130/protest-1595232716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Извинения жителя Владивостока, стрелявшего из ракетницы на несогласованной акции
Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге 23 января, принес извинения правоохранителям.
2021-01-30T12:03
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595259581_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_af378c0304105904b6fdc90998938259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия

Житель Владивостока извинился за стрельбу из ракетницы на митинге

12:03 30.01.2021 (обновлено: 13:30 30.01.2021)
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на несогласованном митинге, принес публичные извинения, фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Ранее в полиции сообщили, что 23 января, находясь в окружении людей, один из участников несогласованного митинга "из хулиганских побуждений запустил в воздух сигнальную ракету и скрылся". Его задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Также он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
"Фигурант уголовного дела о хулиганстве, стрелявший 23 января из светошумовой ракетницы в окружении людей, принес публичные извинения. Своими хулиганскими действиями правонарушитель мог причинить вред жизни и здоровью окружающих", - сообщила Сырова, добавив, что он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
На видео 21-летний житель Владивостока приносит извинения сотрудникам полиции. "Приношу извинения ОМОНу, Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону (на) несанкционированном митинге", - говорит фигурант уголовного дела.
TikTok-блогер Костя Киевский предстал перед судом - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 20:34
В Москве арестовали тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
Ранее сообщалось, что в субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали. Позже он явился к следователям с повинной. Адвокат фигуранта отмечал, что тот публично извинился перед полицейским. Подозреваемого суд заключил под стражу.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОН. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и отпустили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 06:39
Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
 
РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния