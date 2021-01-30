https://ria.ru/20210130/viza-1595240685.html

Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии

Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии

Посольство России в Индии сообщило о возобновлении работы по выдаче виз всех категорий для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:44

2021-01-30T09:44

2021-01-30T09:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Посольство России в Индии сообщило о возобновлении работы по выдаче виз всех категорий для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство.В посольстве отметили, что правительство России в соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса выпустило распоряжение, позволяющее на взаимной основе восстановить международное авиасообщение с рядом иностранных государств, включая Индию. Ожидается, что полеты между Москвой и Нью-Дели будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю."В этой связи возобновляется выдача виз всех категорий (включая студенческие) для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство, для въезда в Россию через воздушные пункты пропуска. Обращаем внимание, что оформление единой электронной визы по-прежнему приостановлено до отдельного правительственного распоряжения", - отметили в посольстве.Там также подчеркнули, что помимо стандартных документов для получения визы в Россию необходимо предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,7 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,4 миллионa человек, продолжают лечение около 169 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 154 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/es-1594984691.html

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индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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