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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/viza-1595240685.html
Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии
Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии
Посольство России в Индии сообщило о возобновлении работы по выдаче виз всех категорий для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:44
2021-01-30T09:44
распространение коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Посольство России в Индии сообщило о возобновлении работы по выдаче виз всех категорий для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство.В посольстве отметили, что правительство России в соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса выпустило распоряжение, позволяющее на взаимной основе восстановить международное авиасообщение с рядом иностранных государств, включая Индию. Ожидается, что полеты между Москвой и Нью-Дели будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю."В этой связи возобновляется выдача виз всех категорий (включая студенческие) для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство, для въезда в Россию через воздушные пункты пропуска. Обращаем внимание, что оформление единой электронной визы по-прежнему приостановлено до отдельного правительственного распоряжения", - отметили в посольстве.Там также подчеркнули, что помимо стандартных документов для получения визы в Россию необходимо предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,7 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,4 миллионa человек, продолжают лечение около 169 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 154 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, индия, в мире

Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии

09:44 30.01.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Taj Hotels Resorts and Palaces / Город Джодхпур, Индия
Город Джодхпур, Индия - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Taj Hotels Resorts and Palaces /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Посольство России в Индии сообщило о возобновлении работы по выдаче виз всех категорий для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство.
В посольстве отметили, что правительство России в соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса выпустило распоряжение, позволяющее на взаимной основе восстановить международное авиасообщение с рядом иностранных государств, включая Индию. Ожидается, что полеты между Москвой и Нью-Дели будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю.
"В этой связи возобновляется выдача виз всех категорий (включая студенческие) для граждан Индии, а также лиц, имеющих вид на жительство, для въезда в Россию через воздушные пункты пропуска. Обращаем внимание, что оформление единой электронной визы по-прежнему приостановлено до отдельного правительственного распоряжения", - отметили в посольстве.
Там также подчеркнули, что помимо стандартных документов для получения визы в Россию необходимо предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,7 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,4 миллионa человек, продолжают лечение около 169 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 154 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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