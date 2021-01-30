https://ria.ru/20210130/vertolet-1595231512.html
На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения вертолета с возвышенностью на востоке Кубы, сообщает издание Cuba Debate со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T05:22
2021-01-30T05:22
2021-01-30T05:35
куба
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения вертолета с возвышенностью на востоке Кубы, сообщает издание Cuba Debate со ссылкой на министерство революционных вооруженных сил.Как сообщается, инцидент произошел в пятницу утром по местному времени. Вертолет следовал из провинции Ольгин в Гуантанамо. Он врезался в "возвышенность". Пять членов экипажа погибли.Комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.
https://ria.ru/20210128/boguchany-1594961035.html
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