https://ria.ru/20210130/velikobritaniya-1595241363.html

Умер гитарист британской группы The Animals

Умер гитарист британской группы The Animals

Британский музыкант Хилтон Валентайн, гитарист оригинального состава рок-группы The Animals, скончался в возрасте 77 лет, сообщает звукозаписывающая компания... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:00

2021-01-30T10:00

2021-01-30T11:40

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Британский музыкант Хилтон Валентайн, гитарист оригинального состава рок-группы The Animals, скончался в возрасте 77 лет, сообщает звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records."Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайна в связи с тем, что сегодня утром в возрасте 77 лет он ушел из жизни. Один из основателей и гитарист оригинального состава The Animals, Валентайн был гитаристом-новатором, повлиявшим на звучание рок-н-ролла нескольких последующих десятилетий", — говорится в сообщении компании в Twitter.Валентайн присоединился к группе, впоследствии получившей название The Animals, в начале 1960-х годов. Известность коллективу принесли такие хиты, как "The House of the Rising Sun", "Good Times", "Don't Let Me Be Misunderstood", "Bring It On Home to Me", "It's My Life", "We Gotta Get Out Of This Place" и другие. Просуществовав несколько лет, в 1966 году группа распалась из-за несовпадений музыкальных предпочтений и внутренних разногласий. После распада группа несколько раз воссоединялась. Валентайн также участвовал в реюнионах, параллельно занимаясь сольной карьерой. В 1994-м музыкант, наряду с другими участниками The Animals, был включен в Зал славы рок-н-ролла.

https://ria.ru/20210124/umer-larri-king-1594327952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, хилтон валентайн, life, sun, в мире