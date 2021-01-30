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https://ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595310876.html
Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca
Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca
Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) в субботу дало разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:57
2021-01-30T20:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
италия
в мире
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РИМ, 30 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) в субботу дало разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местным СМИ стало известно, что Aifa рекомендовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca "не эквивалентной" уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna.Такая позиция Aifa продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей. Примечательно, что еще в минувшую среду глава Aifa, известный вирусолог Джорджо Палу подчеркнул, что возрастная группа старше 65 лет "была не слишком сильно представлена в исследованиях" и поэтому предложил использовать препарат AstraZeneca прежде всего для вакцинирования граждан трудоспособного возраста.В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Однако постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии рекомендовала ее использование только для граждан в возрасте до 65 лет. Эксперты Aifa заняли еще более жесткую позицию, чем их немецкие коллеги, однако допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя.Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 миллиона граждан старше 80 лет.По данным минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тысячи человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595214892.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , италия, в мире

Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca

20:57 30.01.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
РИМ, 30 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) в субботу дало разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местным СМИ стало известно, что Aifa рекомендовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca "не эквивалентной" уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna.
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Такая позиция Aifa продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей. Примечательно, что еще в минувшую среду глава Aifa, известный вирусолог Джорджо Палу подчеркнул, что возрастная группа старше 65 лет "была не слишком сильно представлена в исследованиях" и поэтому предложил использовать препарат AstraZeneca прежде всего для вакцинирования граждан трудоспособного возраста.
В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Однако постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии рекомендовала ее использование только для граждан в возрасте до 65 лет. Эксперты Aifa заняли еще более жесткую позицию, чем их немецкие коллеги, однако допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя.
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Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 миллиона граждан старше 80 лет.
По данным минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тысячи человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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