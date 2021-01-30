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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595276069.html
Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX, сообщило министерство... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:04
2021-01-30T16:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евгения кравчук
максим степанов
здоровье - общество
astrazeneca
pfizer, inc.
киев
украина
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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX, сообщило министерство здравоохранения страны.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев ожидает "небольшое количество" вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX в первом полугодии 2021 года. Замглавы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук со ссылкой на Степанова позднее сообщила, что Киев ожидает 910 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале, 700 тысяч доз китайской вакцины от Sinovac Biotech и 210 тысяч от Pfizer и BioNTech в рамках механизма COVAX."Украина вошла в список стран, которым Глобальная инициатива Gavi COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первую волну распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждено поставки 117 тысяч доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украину начнется уже в середине февраля, - сообщила пресс-служба в Facebook.Этого хватит для 58,5 тысяч граждан.Отмечается, что следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этого поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.Кабинет министров Украины ранее представил календарный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции, согласно которому дозы препарата будут предоставлены бесплатно в 2021 году для 14,37 миллиона граждан.В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html
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коронавирус covid-19, евгения кравчук, максим степанов, здоровье - общество, astrazeneca , pfizer, inc., киев, украина, в мире

Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer

16:04 30.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX, сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев ожидает "небольшое количество" вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX в первом полугодии 2021 года. Замглавы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук со ссылкой на Степанова позднее сообщила, что Киев ожидает 910 тысяч доз вакцин от COVID-19 в феврале, 700 тысяч доз китайской вакцины от Sinovac Biotech и 210 тысяч от Pfizer и BioNTech в рамках механизма COVAX.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 18:29Распространение коронавируса
Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19
"Украина вошла в список стран, которым Глобальная инициатива Gavi COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первую волну распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждено поставки 117 тысяч доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украину начнется уже в середине февраля, - сообщила пресс-служба в Facebook.
Этого хватит для 58,5 тысяч граждан.
Отмечается, что следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этого поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
Кабинет министров Украины ранее представил календарный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции, согласно которому дозы препарата будут предоставлены бесплатно в 2021 году для 14,37 миллиона граждан.
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 11:37
Минздрав Украины отреагировал на "истерию" про российскую вакцину
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Евгения КравчукМаксим СтепановЗдоровье - ОбществоAstraZenecaPfizer, Inc.КиевУкраинаВ мире
 
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