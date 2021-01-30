https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html

РБК: разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса

РБК: разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса

Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:41

2021-01-30T12:41

2021-01-30T14:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК.Отмечается, что Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/antitela-1595251164.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество