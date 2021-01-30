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https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html
РБК: разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса
РБК: разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса
Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:41
2021-01-30T14:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК.Отмечается, что Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество

РБК: разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса

12:41 30.01.2021 (обновлено: 14:59 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК.
Отмечается, что Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).
Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.
Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Военнослужащему делают прививку от коронавируса на территории 419 военного госпиталя Минобороны России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Здоровье - Общество
 
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