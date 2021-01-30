https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595241438.html

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"

Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:52

2021-01-30T09:52

2021-01-30T10:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

москва

в мире

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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали."После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", - сказал посол агентству IRNA.По его словам, в рамках договоренностей с РФПИ, до 4 февраля в Иран будет отправлена партия вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, в мире