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Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"
Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"
Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:52
2021-01-30T10:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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в мире
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали."После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", - сказал посол агентству IRNA.По его словам, в рамках договоренностей с РФПИ, до 4 февраля в Иран будет отправлена партия вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, в мире

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"

09:52 30.01.2021 (обновлено: 10:05 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", - сказал посол агентству IRNA.
По его словам, в рамках договоренностей с РФПИ, до 4 февраля в Иран будет отправлена партия вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МоскваВ мире
 
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