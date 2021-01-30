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Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, где ставят привику, не имеют права требовать за это деньги, сообщили РИА РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:02
2021-01-30T06:02
2021-01-30T06:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, где ставят привику, не имеют права требовать за это деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Вакцинация от COVID-19 может проводиться только в учреждениях, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу по проведению профилактических прививок, уточнили в пресс-службе.В России, по последним данным, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1494 мобильными бригадами, уточнили в Росздравнадзоре.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории граждан. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество