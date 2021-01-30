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Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас сделал репост статьи, размещенной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council, в которой... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T03:45
2021-01-30T03:45
коронавирус covid-19
россия
максим степанов
дмитрий кулеба
украина
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас сделал репост статьи, размещенной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council, в которой страна называется "маргинализованной пограничной зоной" из-за неспособности властей обеспечить закупку вакцины от COVID-19.Так Маасикас прокомментировал конфликт между минздравом страны и госпредприятием "Медицинские закупки Украины" в вопросе поставок вакцины от коронавируса.В статье, размещенной на сайте Atlantic Council, говорится, что "в глобальной борьбе за вакцины против COVID Украина превратилась в маргинализованную пограничную зону", а неспособность властей добиться прогресса в вопросе вакцинации в последние месяцы "вызывает все большую тревогу"."Передача всех централизованных закупок Агентству ("Медицинские закупки Украины". – прим. ред.) также является условием макрофинансовой помощи ЕС (Украине. – прим. ред.)", - написал Маасикас в Twitter, приведя цитату из статьи, в которой говорится о том, что проблемы с вакцинацией в стране усугубились из-за эскалации напряженности между минздравом и "Медицинскими закупками Украины".Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что вакцину от коронавируса для Украины будет закупать международная организация Crown Agents. В предыдущих заявлениях Степанов указывал, что вакцина от COVID-19 будет закупаться через нового оператора, поскольку гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов своими высказываниями портит имидж страны на международной арене и усложняет переговоры с поставщиками. При этом Жумадилов заявлял, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19 и дешевле по меньшей мере на один доллар за дозу.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, но нужен запрос от властей. Однако Киев отказался использовать российский препарат от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что был бы против применения препарата российского производства, и назвал его "гибридным оружием" России против Украины.
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коронавирус covid-19, россия, максим степанов, дмитрий кулеба, украина, в мире

Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине

03:45 30.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против вакцинации от коронавируса во Львове
Участники акции против вакцинации от коронавируса во Львове - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас сделал репост статьи, размещенной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council, в которой страна называется "маргинализованной пограничной зоной" из-за неспособности властей обеспечить закупку вакцины от COVID-19.
Так Маасикас прокомментировал конфликт между минздравом страны и госпредприятием "Медицинские закупки Украины" в вопросе поставок вакцины от коронавируса.
В статье, размещенной на сайте Atlantic Council, говорится, что "в глобальной борьбе за вакцины против COVID Украина превратилась в маргинализованную пограничную зону", а неспособность властей добиться прогресса в вопросе вакцинации в последние месяцы "вызывает все большую тревогу".
"Передача всех централизованных закупок Агентству ("Медицинские закупки Украины". – прим. ред.) также является условием макрофинансовой помощи ЕС (Украине. – прим. ред.)", - написал Маасикас в Twitter, приведя цитату из статьи, в которой говорится о том, что проблемы с вакцинацией в стране усугубились из-за эскалации напряженности между минздравом и "Медицинскими закупками Украины".
Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что вакцину от коронавируса для Украины будет закупать международная организация Crown Agents.
В предыдущих заявлениях Степанов указывал, что вакцина от COVID-19 будет закупаться через нового оператора, поскольку гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов своими высказываниями портит имидж страны на международной арене и усложняет переговоры с поставщиками. При этом Жумадилов заявлял, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19 и дешевле по меньшей мере на один доллар за дозу.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, но нужен запрос от властей. Однако Киев отказался использовать российский препарат от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что был бы против применения препарата российского производства, и назвал его "гибридным оружием" России против Украины.
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Коронавирус COVID-19РоссияМаксим СтепановДмитрий КулебаУкраинаВ мире
 
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