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https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595150155.html
Названы страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов
Названы страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов
Увеличивается число стран, которые готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:41
2021-01-30T13:41
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польша
кипр
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Увеличивается число стран, которые готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов, сообщает АТОР.В январе сразу три государства объявили, что ждут вакцинированных путешественников.Так, Сейшельские острова, где в начале года стартовала программа прививок местных жителей, сообщили, что разрешат въезд отдыхающим с сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом.Власти Исландии и Румынии заявили о готовности отменить карантин для привитых гостей.Кипр намерен освободить вакцинированных туристов от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта. Маврикий не станет отправлять их на двухнедельный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, польша, кипр, румыния, бельгия, исландия, эстония, маврикий, греция, венгрия, испания, израиль

Названы страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

13:41 30.01.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник и посетители в центре вакцинации от коронавируса в Пекине
Медицинский работник и посетители в центре вакцинации от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Увеличивается число стран, которые готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов, сообщает АТОР.
В январе сразу три государства объявили, что ждут вакцинированных путешественников.
Так, Сейшельские острова, где в начале года стартовала программа прививок местных жителей, сообщили, что разрешат въезд отдыхающим с сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом.
Власти Исландии и Румынии заявили о готовности отменить карантин для привитых гостей.
Кипр намерен освободить вакцинированных туристов от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта. Маврикий не станет отправлять их на двухнедельный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПольшаКипрРумынияБельгияИсландияЭстонияМаврикийГрецияВенгрияИспанияИзраиль
 
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