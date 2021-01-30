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Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах для атомной энергетики
Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах для атомной энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января "О мерах по... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:25
2021-01-30T19:31
россия
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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", — говорится в тексте.Согласно решению СНБО, с целью повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности кабинет министров должен в месячный срок внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников. До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и по установлению и определению особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения."Кроме того, правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов и ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии", — отметили в офисе.Отмечается, что также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, а до 1 апреля текущего года — утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее дальнейшим принятием в течение шести месяцев. Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" для увеличения производства уранового оксидного концентрата "для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики".В документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы; сооружения хранилищ для остекленных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций и объектов их инфраструктуры и определения критериев принятия таких отходов на захоронение в хранилище комплекса производств "Вектор". В частности, должны быть завершены объекты и соответствующая инфраструктура и начат прием на захоронение отработанных отходов с имеющимися хранилищ и обеспечена эффективная деятельность государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите."Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к внедрению на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии в соответствии с расчетами в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", — сообщила пресс-служба.Контроль за выполнением указанного решения СНБО возлагается на его секретаря.Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, на котором следующие 100 лет будет храниться отработанное ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с Россией, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены. "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища ОЯТ в Чернобыльской зоне.
https://ria.ru/20210122/energetika-1594165645.html
https://ria.ru/20201229/ukraina-1591274733.html
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россия, ввэр-1000, хмельницкий (город), южно-украинская аэс, верховная рада украины, магатэ, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах для атомной энергетики

14:25 30.01.2021 (обновлено: 19:31 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", — говорится в тексте.
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Согласно решению СНБО, с целью повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности кабинет министров должен в месячный срок внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников. До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и по установлению и определению особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.
"Кроме того, правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов и ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии", — отметили в офисе.
Отмечается, что также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, а до 1 апреля текущего года — утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее дальнейшим принятием в течение шести месяцев. Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" для увеличения производства уранового оксидного концентрата "для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики".
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В документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы; сооружения хранилищ для остекленных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций и объектов их инфраструктуры и определения критериев принятия таких отходов на захоронение в хранилище комплекса производств "Вектор". В частности, должны быть завершены объекты и соответствующая инфраструктура и начат прием на захоронение отработанных отходов с имеющимися хранилищ и обеспечена эффективная деятельность государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".
Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите.
"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к внедрению на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии в соответствии с расчетами в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", — сообщила пресс-служба.
Контроль за выполнением указанного решения СНБО возлагается на его секретаря.
Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, на котором следующие 100 лет будет храниться отработанное ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.
Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с Россией, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены. "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища ОЯТ в Чернобыльской зоне.
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