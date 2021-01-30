https://ria.ru/20210130/ukraina-1595256880.html

США стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил Салливан

США стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил Салливан

Санкции против России не являются самоцелью, США и их союзники стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:51

2021-01-30T12:51

2021-01-30T12:51

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Санкции против России не являются самоцелью, США и их союзники стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил посол США в РФ Джон Салливан."Я регулярно встречаюсь с членами Американской торговой палаты, не лично, конечно, а по видеосвязи из-за пандемии COVID-19. И я слышу мнение малого, среднего и крупного бизнеса о том, как важен для них российский рынок и как много они работают для облегчения доступа на этот рынок. Поэтому, если вы спрашиваете о санкциях, то это не самоцель, мы, с одной стороны, продвигаем интересы бизнеса США в России. Но с другой стороны, мы накладываем санкции из-за действий российского правительства, истоки этого относятся к временам объявления самых серьезных санкций почти 7 лет тому назад, связанных с Крымом/Украиной", - пояснил он в эфире телеканала "Дождь"."Поэтому это такой баланс. И мы, наши союзники и партнеры стремимся поменять подходы российского правительства к, например, Украине", - заявил дипломат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210130/sanktsii-1595253935.html

https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, оон, сша, украина