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США стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил Салливан
США стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил Салливан
Санкции против России не являются самоцелью, США и их союзники стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил посол США в РФ Джон Салливан. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:51
2021-01-30T12:51
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джон салливан
оон
сша
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Санкции против России не являются самоцелью, США и их союзники стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил посол США в РФ Джон Салливан."Я регулярно встречаюсь с членами Американской торговой палаты, не лично, конечно, а по видеосвязи из-за пандемии COVID-19. И я слышу мнение малого, среднего и крупного бизнеса о том, как важен для них российский рынок и как много они работают для облегчения доступа на этот рынок. Поэтому, если вы спрашиваете о санкциях, то это не самоцель, мы, с одной стороны, продвигаем интересы бизнеса США в России. Но с другой стороны, мы накладываем санкции из-за действий российского правительства, истоки этого относятся к временам объявления самых серьезных санкций почти 7 лет тому назад, связанных с Крымом/Украиной", - пояснил он в эфире телеканала "Дождь"."Поэтому это такой баланс. И мы, наши союзники и партнеры стремимся поменять подходы российского правительства к, например, Украине", - заявил дипломат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210130/sanktsii-1595253935.html
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россия, джон салливан, оон, сша, украина

США стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил Салливан

12:51 30.01.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Санкции против России не являются самоцелью, США и их союзники стремятся поменять подходы Москвы к Украине, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Я регулярно встречаюсь с членами Американской торговой палаты, не лично, конечно, а по видеосвязи из-за пандемии COVID-19. И я слышу мнение малого, среднего и крупного бизнеса о том, как важен для них российский рынок и как много они работают для облегчения доступа на этот рынок. Поэтому, если вы спрашиваете о санкциях, то это не самоцель, мы, с одной стороны, продвигаем интересы бизнеса США в России. Но с другой стороны, мы накладываем санкции из-за действий российского правительства, истоки этого относятся к временам объявления самых серьезных санкций почти 7 лет тому назад, связанных с Крымом/Украиной", - пояснил он в эфире телеканала "Дождь".
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 12:13
США не ослабят антироссийские санкции из-за Крыма, заявил посол
"Поэтому это такой баланс. И мы, наши союзники и партнеры стремимся поменять подходы российского правительства к, например, Украине", - заявил дипломат.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 08:00
США перестали интересоваться Украиной: теперь войны ждут в другом месте
 
РоссияДжон СалливанООНСШАУкраина
 
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