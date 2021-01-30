https://ria.ru/20210130/turkmeniya-1595242249.html
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:06
2021-01-30T10:06
2021-01-30T10:06
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АШХАБАД, 30 янв - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт диппредставительства."30 января 2021 год из международного аэропорта Туркменабада (бывший Чарджоу) вылетел в Москву организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 172 человека", - говорится в сообщении.Это седьмой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменией. В минувший понедельник рейсом авиакомпании S7 из Туркмении в Россию были вывезены 177 человек.Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210121/turisty-1593938634.html
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коронавирус covid-19, россия, s7 airlines, туркмения, в мире