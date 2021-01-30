Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/turkmeniya-1595242249.html
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву
Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:06
2021-01-30T10:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
s7 airlines
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a625cebf5e640bf1fcac39819987ccea.jpg
АШХАБАД, 30 янв - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт диппредставительства."30 января 2021 год из международного аэропорта Туркменабада (бывший Чарджоу) вылетел в Москву организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 172 человека", - говорится в сообщении.Это седьмой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменией. В минувший понедельник рейсом авиакомпании S7 из Туркмении в Россию были вывезены 177 человек.Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210121/turisty-1593938634.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f576cc8728a043f2ac3ff5e113b51c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, s7 airlines, туркмения, в мире

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

10:06 30.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Ашхабад. Архивное фото
Города мира. Ашхабад. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 30 янв - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт диппредставительства.
"30 января 2021 год из международного аэропорта Туркменабада (бывший Чарджоу) вылетел в Москву организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 172 человека", - говорится в сообщении.
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 03:16Туризм
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
Это седьмой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменией. В минувший понедельник рейсом авиакомпании S7 из Туркмении в Россию были вывезены 177 человек.
Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияS7 AirlinesТуркменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния