https://ria.ru/20210130/turkmeniya-1595242249.html

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство России в Туркмении организовало вывозной рейс в Москву

Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:06

2021-01-30T10:06

2021-01-30T10:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

s7 airlines

туркмения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147208/33/1472083375_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a625cebf5e640bf1fcac39819987ccea.jpg

АШХАБАД, 30 янв - РИА Новости. Посольство России в Туркмении в субботу организовало второй за эту неделю вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 172 человек, сообщает сайт диппредставительства."30 января 2021 год из международного аэропорта Туркменабада (бывший Чарджоу) вылетел в Москву организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 172 человека", - говорится в сообщении.Это седьмой рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменией. В минувший понедельник рейсом авиакомпании S7 из Туркмении в Россию были вывезены 177 человек.Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210121/turisty-1593938634.html

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, s7 airlines, туркмения, в мире