https://ria.ru/20210130/tserkov-1595281151.html

В РПЦ призвали не вовлекать детей в политические акции

В РПЦ призвали не вовлекать детей в политические акции

Те, кто вовлекает детей в политические акции, должны отвечать перед законом, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:48

2021-01-30T16:48

2021-01-30T16:48

религия и мировоззрение

россия

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Те, кто вовлекает детей в политические акции, должны отвечать перед законом, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион."Вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", - сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".По его словам, в стране действительно много социальных проблем. К тому же, отметил он, уровень коррупции в отдельных госструктурах очень высок. Однако, по его мнению, это не повод, "чтобы призывать подростков выходить на улицы".Митрополит также призвал не повторять ошибок истории, напомнив о том, чем Октябрьская революция 1917 года обернулась для России. По его мнению, государства должны развиваться эволюционным, а не революционным путем.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html

https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

россия

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россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск