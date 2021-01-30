В РПЦ призвали не вовлекать детей в политические акции
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Те, кто вовлекает детей в политические акции, должны отвечать перед законом, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
"Вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", - сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".
По его словам, в стране действительно много социальных проблем. К тому же, отметил он, уровень коррупции в отдельных госструктурах очень высок. Однако, по его мнению, это не повод, "чтобы призывать подростков выходить на улицы".
Митрополит также призвал не повторять ошибок истории, напомнив о том, чем Октябрьская революция 1917 года обернулась для России. По его мнению, государства должны развиваться эволюционным, а не революционным путем.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".