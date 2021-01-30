https://ria.ru/20210130/telegram-1595287095.html

В ЕР призвали блокировать Тelegram-каналы, публикующие данные силовиков

В ЕР призвали блокировать Тelegram-каналы, публикующие данные силовиков

Telegram-каналы, публикующие данные правоохранителей, необходимо блокировать, это прямое нарушение законов РФ, заявил первый замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:34

2021-01-30T17:34

2021-01-30T18:23

россия

telegram (приложение)

единая россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Telegram-каналы, публикующие данные правоохранителей, необходимо блокировать, это прямое нарушение законов РФ, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."Размещение в социальных сетях личной информации сотрудников правоохранительных органов - прямое нарушение законов РФ... Такие Telegram-каналы должны блокироваться руководством Telegram. Подвергать опасности членов семей должностных лиц - безнравственно и противозаконно... Хочу уверить тех, кто публикует личные данные защитников правопорядка - запугать никого не получится, и такие дешевые игры не пройдут", - цитирует парламентария пресс-служба фракции.Он отметил, что Госдума будет делать все от нее зависящее для защиты законных прав сотрудников правоохранительных органов, так же, как и для защиты прав всех граждан страны.

https://ria.ru/20210130/telegram-1595285027.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), единая россия