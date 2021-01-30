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В ЕР призвали блокировать Тelegram-каналы, публикующие данные силовиков
В ЕР призвали блокировать Тelegram-каналы, публикующие данные силовиков
Telegram-каналы, публикующие данные правоохранителей, необходимо блокировать, это прямое нарушение законов РФ, заявил первый замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:34
2021-01-30T18:23
россия
telegram (приложение)
единая россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Telegram-каналы, публикующие данные правоохранителей, необходимо блокировать, это прямое нарушение законов РФ, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."Размещение в социальных сетях личной информации сотрудников правоохранительных органов - прямое нарушение законов РФ... Такие Telegram-каналы должны блокироваться руководством Telegram. Подвергать опасности членов семей должностных лиц - безнравственно и противозаконно... Хочу уверить тех, кто публикует личные данные защитников правопорядка - запугать никого не получится, и такие дешевые игры не пройдут", - цитирует парламентария пресс-служба фракции.Он отметил, что Госдума будет делать все от нее зависящее для защиты законных прав сотрудников правоохранительных органов, так же, как и для защиты прав всех граждан страны.
https://ria.ru/20210130/telegram-1595285027.html
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россия, telegram (приложение), единая россия

В ЕР призвали блокировать Тelegram-каналы, публикующие данные силовиков

17:34 30.01.2021 (обновлено: 18:23 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Telegram-каналы, публикующие данные правоохранителей, необходимо блокировать, это прямое нарушение законов РФ, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
"Размещение в социальных сетях личной информации сотрудников правоохранительных органов - прямое нарушение законов РФ... Такие Telegram-каналы должны блокироваться руководством Telegram. Подвергать опасности членов семей должностных лиц - безнравственно и противозаконно... Хочу уверить тех, кто публикует личные данные защитников правопорядка - запугать никого не получится, и такие дешевые игры не пройдут", - цитирует парламентария пресс-служба фракции.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 17:21
Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram
Он отметил, что Госдума будет делать все от нее зависящее для защиты законных прав сотрудников правоохранительных органов, так же, как и для защиты прав всех граждан страны.
 
РоссияTelegram (приложение)Единая Россия
 
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