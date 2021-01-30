https://ria.ru/20210130/stewardess-1595292336.html

Стюардесса рассказала, как мстит грубиянам на борту

Стюардесса рассказала, как мстит грубиянам на борту

Блогер Даррон Кардоса (Darron Cardosa) спросил у своих подписчиков в тиктоке о самых неприятных клиентах и попросил рассказать, как они с ними справлялись. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T18:17

2021-01-30T18:17

2021-01-30T20:39

туризм

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Блогер Даррон Кардоса (Darron Cardosa) спросил у своих подписчиков в тиктоке о самых неприятных клиентах и попросил рассказать, как они с ними справлялись.Стюардесса из Канады Хелена Хендбаскет поделилась своим опытом. Девушка призналась, что в ответ на хамство пассажиров она регистрирует их на места возле уборной. Особенно большие неудобства это доставляет на длительных рейсах.Не остались в стороне и работники других предприятий в сфере обслуживания. Так, один сотрудник отеля рассказал, как позвонил посреди ночи постояльцам, не давшим ему чаевые после того, как он донес до номера их тяжелые чемоданы."Я запомнил их номер, позвонил им посреди ночи, а затем повесил трубку", — поделился пользователь.Другая участница обсуждения, работающая администратором в отеле, призналась, что селила гостей-грубиянов в номера над шумным паркингом или звонила им в комнату посреди ночи.

https://ria.ru/20210128/styuardessa-1594810238.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество