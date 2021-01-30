https://ria.ru/20210130/stavropol-1595263070.html

В Ставрополе суд оштрафовал двоих человек за призывы к незаконной акции

В Ставрополе суд оштрафовал двоих человек за призывы к незаконной акции

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого двоих администраторов группы в Telegram за призывы к участию в несогласованной акции в Ставрополе 31 января, сообщил... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:03

2021-01-30T14:03

2021-01-30T14:03

россия

telegram (приложение)

вымпелком

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого двоих администраторов группы в Telegram за призывы к участию в несогласованной акции в Ставрополе 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В субботу в соответствии с частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ за призывы к проведению несанкционированных акций на территории Ставрополя 31 января Промышленным районным судом к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей каждому приговорены администраторы группы под названием "31.01.2021/Ставрополь" в Telegram Ермолова Е.В. - сотрудник ПАО "Вымпелком" и Моргун А.Н. - студент Ставропольского государственного аграрного университета", - сказал источник.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html

россия

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), вымпелком, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, ставрополь