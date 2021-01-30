https://ria.ru/20210130/ssha-1595250921.html

Американский посол рассказал о положительном сотрудничестве России и США

Американский посол рассказал о положительном сотрудничестве России и США

Положительным примером сотрудничества РФ и США является не только договоренность по ДСНВ-3, но и действия в борьбе с пандемией коронавируса, заявил посол США в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:43

2021-01-30T11:43

2021-01-30T11:43

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Положительным примером сотрудничества РФ и США является не только договоренность по ДСНВ-3, но и действия в борьбе с пандемией коронавируса, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Наш диалог продолжается. Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам. По некоторым из них - по многим - у нас имеются разногласия, но есть вопросы, по которым мы приходим к соглашению, как, например, продление договора СНВ-3, а это положительный момент, который мне бы хотелось подчеркнуть. И я с удовлетворением вижу, что мы приблизились к окончательному продлению договора", - сказал посол в эфире телеканала "Дождь".Положительным примером двустороннего сотрудничества он назвал действия по ликвидации пандемии. "Причем не только при администрации президента (Джо) Байдена, но и до этого - при администрации Трампа. Например, сотрудничество в сфере обмена медицинским оборудованием в прошлом году", - уточнил Салливан.По словам американского дипломата, "есть также примеры нашего (РФ и США) сотрудничества в борьбе с терроризмом".Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/evrosoyuz-1595208354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/iran--1595213067.html

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россия, дональд трамп, сергей рябков, джо байден, москва, сша, в мире