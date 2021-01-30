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Пушков дал совет Байдену после его телефонной беседы с Путиным
Пушков дал совет Байдену после его телефонной беседы с Путиным
Избранному президенту США Джозефу Байдену следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах. С таким советом выступил российский... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:15
2021-01-30T06:15
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джозефу Байдену следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах. С таким советом выступил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.Ранее Псаки, говоря о телефонном разговоре Байдена с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что американский лидер "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях Москвы.Разговор Путина с БайденомТелефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.Переговоры состоялись по инициативе российской стороны и продлились чуть больше 35 минут. В Кремле охарактеризовали беседу президентов России и США как рабочую и откровенную.Псаки заявила, что Байден, помимо прочего, в ходе разговора с Путиным призвал к освобождению Алексея Навального, которого задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. "Намек ясен"Ранее Алексей Пушков оценил высказывание Псаки на тему возможного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Псаки до того, как состоялась беседа Путина с Байденом, заявила, что глава государства "общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими", но точных планов на разговор с российским лидером пока нет."Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все", – отметил тогда Пушков.
https://ria.ru/20210128/pushkov-1594886939.html
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков дал совет Байдену после его телефонной беседы с Путиным

06:15 30.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Избранному президенту США Джозефу Байдену следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах. С таким советом выступил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее Псаки, говоря о телефонном разговоре Байдена с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что американский лидер "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях Москвы.
"Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", — написал Пушков в Twitter.

Разговор Путина с Байденом

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия (СНВ-3), выход американской стороны из Договора по открытому небу, ситуацию с Алексеем Навальным, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Переговоры состоялись по инициативе российской стороны и продлились чуть больше 35 минут. В Кремле охарактеризовали беседу президентов России и США как рабочую и откровенную.
Псаки заявила, что Байден, помимо прочего, в ходе разговора с Путиным призвал к освобождению Алексея Навального, которого задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток.
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"Намек ясен"

Ранее Алексей Пушков оценил высказывание Псаки на тему возможного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Псаки до того, как состоялась беседа Путина с Байденом, заявила, что глава государства "общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими", но точных планов на разговор с российским лидером пока нет.
"Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все", – отметил тогда Пушков.
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РоссияАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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