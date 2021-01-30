https://ria.ru/20210130/sotrudnichestvo-1595252467.html

Посол: США готовы предоставлять Москве данные для предотвращения терактов

Посол: США готовы предоставлять Москве данные для предотвращения терактов

Несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов, заявил... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:58

2021-01-30T11:58

2021-01-30T11:58

россия

джон салливан

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Если помните, больше года назад президент Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России. Я, как американский посол, горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом, который мы раньше вели, но который был прекращен, - причины этого мы можем обсудить", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".По его словам, "не прекратилась готовность Соединенных Штатов и американского народа предоставлять информацию, помогающую не допустить убийство террористами мирных граждан в России и других странах, идет ли речь о теракте в Москве или, как в декабре 2019 года, в Санкт-Петербурге".

https://ria.ru/20210130/ssha-1595250921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, владимир путин, сша, в мире