Посол: США готовы предоставлять Москве данные для предотвращения терактов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
"Если помните, больше года назад президент Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России. Я, как американский посол, горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом, который мы раньше вели, но который был прекращен, - причины этого мы можем обсудить", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
По его словам, "не прекратилась готовность Соединенных Штатов и американского народа предоставлять информацию, помогающую не допустить убийство террористами мирных граждан в России и других странах, идет ли речь о теракте в Москве или, как в декабре 2019 года, в Санкт-Петербурге".