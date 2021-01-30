https://ria.ru/20210130/sizo-1595253789.html
Смоленский УФСИН опроверг информацию об избиении подозреваемого в СИЗО
Смоленский УФСИН опроверг информацию об избиении подозреваемого в СИЗО
Смоленский УФСИН опроверг информацию о систематическом избиении в СИЗО-2 подозреваемого дубинками и с применением электрошокера. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:11
2021-01-30T12:11
2021-01-30T12:11
уфсин россии по смоленской области
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
смоленск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/76/1526147655_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_f1f4f59d6b963e49769bc58e5786aa41.jpg
БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. Смоленский УФСИН опроверг информацию о систематическом избиении в СИЗО-2 подозреваемого дубинками и с применением электрошокера.В ряде СМИ ранее появилась информация, что сотрудники СИЗО-2 в декабре 2020 года - январе 2021 года систематически избивали одного из подозреваемых, содержащихся на тот момент в следственном изоляторе, в результате чего у него была сломана нога. Ведомство отмечает, что в публикации не указана фамилия подозреваемого, однако по косвенным признакам сотрудники УФСИН поняли, о каком подозреваемом могла иди речь."Подозреваемый Б. в период нахождения в следственном изоляторе неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, при этом физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись. Информация о тяжелых травмах, якобы полученных Б. в следственном изоляторе, также не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что публикация на сайте одной из авторитетных радиостанций, где утверждается, что 20 сотрудников СИЗО избивали подозреваемого дубинками, применяли электрошокер и склоняли его к различным действиям сексуального характера, носит явный провокационный характер.
https://ria.ru/20210116/sizo-1593319785.html
https://ria.ru/20200707/1573987162.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/76/1526147655_0:0:1741:1306_1920x0_80_0_0_6fe3fa5b86911716e98fba4f506c58d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсин россии по смоленской области, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), смоленск, происшествия
БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. Смоленский УФСИН
опроверг информацию о систематическом избиении в СИЗО-2 подозреваемого дубинками и с применением электрошокера.
В ряде СМИ ранее появилась информация, что сотрудники СИЗО-2 в декабре 2020 года - январе 2021 года систематически избивали одного из подозреваемых, содержащихся на тот момент в следственном изоляторе, в результате чего у него была сломана нога. Ведомство отмечает, что в публикации не указана фамилия подозреваемого, однако по косвенным признакам сотрудники УФСИН поняли, о каком подозреваемом могла иди речь.
"Подозреваемый Б. в период нахождения в следственном изоляторе неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, при этом физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись. Информация о тяжелых травмах, якобы полученных Б. в следственном изоляторе, также не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что публикация на сайте одной из авторитетных радиостанций, где утверждается, что 20 сотрудников СИЗО избивали подозреваемого дубинками, применяли электрошокер и склоняли его к различным действиям сексуального характера, носит явный провокационный характер.