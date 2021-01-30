https://ria.ru/20210130/sizo-1595253789.html

Смоленский УФСИН опроверг информацию об избиении подозреваемого в СИЗО

Смоленский УФСИН опроверг информацию об избиении подозреваемого в СИЗО

Смоленский УФСИН опроверг информацию о систематическом избиении в СИЗО-2 подозреваемого дубинками и с применением электрошокера. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:11

2021-01-30T12:11

2021-01-30T12:11

уфсин россии по смоленской области

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. Смоленский УФСИН опроверг информацию о систематическом избиении в СИЗО-2 подозреваемого дубинками и с применением электрошокера.В ряде СМИ ранее появилась информация, что сотрудники СИЗО-2 в декабре 2020 года - январе 2021 года систематически избивали одного из подозреваемых, содержащихся на тот момент в следственном изоляторе, в результате чего у него была сломана нога. Ведомство отмечает, что в публикации не указана фамилия подозреваемого, однако по косвенным признакам сотрудники УФСИН поняли, о каком подозреваемом могла иди речь."Подозреваемый Б. в период нахождения в следственном изоляторе неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, при этом физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись. Информация о тяжелых травмах, якобы полученных Б. в следственном изоляторе, также не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что публикация на сайте одной из авторитетных радиостанций, где утверждается, что 20 сотрудников СИЗО избивали подозреваемого дубинками, применяли электрошокер и склоняли его к различным действиям сексуального характера, носит явный провокационный характер.

https://ria.ru/20210116/sizo-1593319785.html

https://ria.ru/20200707/1573987162.html

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсин россии по смоленской области, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), смоленск, происшествия