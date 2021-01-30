https://ria.ru/20210130/sberezheniya-1595234957.html

Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"

Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"

Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:06

2021-01-30T08:06

2021-01-30T14:07

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

экономика

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По данным Банка России, сумма банкнот и монет в обращении за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4 процента и на 1 января 2021 года составила 13,4 триллиона рублей. Всего же вне банковской системы, то есть, на руках у россиян и в кассах предприятий, на 1 января находилось 12,135 триллиона рублей.Здесь мы подходим к интересному факту, продолжает Русецкий: чтобы "обыграть" инфляцию в России, достаточно приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.Отдельно можно выделить обесценения рубля против иностранных валют, обратил внимание Русецкий. Это тоже важный факт, так как 30 процентов товарооборота приходится на импорт. В этом случае пропорционально можно приобрести либо валюту (но могут возникнуть проблемы с поиском реальных доходностей), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.

https://ria.ru/20210130/bank-1595223962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, экономика