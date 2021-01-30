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Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"
Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"
Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:06
2021-01-30T14:07
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
экономика
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По данным Банка России, сумма банкнот и монет в обращении за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4 процента и на 1 января 2021 года составила 13,4 триллиона рублей. Всего же вне банковской системы, то есть, на руках у россиян и в кассах предприятий, на 1 января находилось 12,135 триллиона рублей.Здесь мы подходим к интересному факту, продолжает Русецкий: чтобы "обыграть" инфляцию в России, достаточно приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.Отдельно можно выделить обесценения рубля против иностранных валют, обратил внимание Русецкий. Это тоже важный факт, так как 30 процентов товарооборота приходится на импорт. В этом случае пропорционально можно приобрести либо валюту (но могут возникнуть проблемы с поиском реальных доходностей), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, экономика

Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"

08:06 30.01.2021 (обновлено: 14:07 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
По данным Банка России, сумма банкнот и монет в обращении за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4 процента и на 1 января 2021 года составила 13,4 триллиона рублей. Всего же вне банковской системы, то есть, на руках у россиян и в кассах предприятий, на 1 января находилось 12,135 триллиона рублей.
"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год", — указал аналитик.
Здесь мы подходим к интересному факту, продолжает Русецкий: чтобы "обыграть" инфляцию в России, достаточно приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.

"А вот в долларах США безрисковые гособлигации имеют доходность 0,2-1 процент, то есть консервативные инвестиции в долларах США, да и в евро, не помогут обогнать инфляцию. В России это возможно, причем с помощью гособлигаций, которые априори надежней банковских депозитов", — пояснил эксперт.

Отдельно можно выделить обесценения рубля против иностранных валют, обратил внимание Русецкий. Это тоже важный факт, так как 30 процентов товарооборота приходится на импорт. В этом случае пропорционально можно приобрести либо валюту (но могут возникнуть проблемы с поиском реальных доходностей), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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