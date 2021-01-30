Салливан считает, что США должны обсуждать с Россией ситуацию с Навальным
12:03 30.01.2021 (обновлено: 12:39 30.01.2021)
© AP Photo / Andrew Harnik Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дело Алексея Навального не входит в сферу американо-российских отношений, но ситуация вокруг него должна обсуждаться Москвой и Вашингтоном, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"По делу Навального у меня два соображения. Первое: это дело не входит в сферу американо-российских двусторонних отношений. Есть множество других стран, которые выражают озабоченность. Вы видели, например, недавнее заявление министров иностранных дел стран Большой семерки по делу Навального", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
По его словам, "есть в этом деле и ряд аспектов, вызывающих серьезную озабоченность Соединенных Штатов". "Первый - это использование запрещенного химического оружия, которое, как мы считаем, требует объяснений, равно как и само наличие такого оружия. А второй - это вопрос в области прав человека, связанный вначале с отравлением господина Навального, а затем, после его выздоровления, с его арестом после возвращения в Россию", - отметил он.
Он подчеркнул, что "этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией". "Но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например в ОЗХО, поскольку касается использования химического оружия, нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Навальный. А это очень серьезная многосторонняя озабоченность, которая должна быть рассмотрена в ОЗХО", - пояснил американский дипломат.
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Он добавил, что у США с Россией "имеются явные расхождения по всем вопросам, связанным с делом Навального, и с течением времени ситуация только усложняется". "Не думаю, что мы придем здесь к соглашению, но надеюсь, что его освободят. И вы уже слышали комментарии госсекретаря Энтони Блинкена и президента Байдена по этому делу", - заключил Салливан.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.